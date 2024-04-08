25 градусов тепла и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 9 апреля

Во вторник, 9 апреля, в Украине потеплеет до +25°С. Осадков по всей территории страны синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Лишь кое-где возможна переменная облачность.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью 6-11°. Днем воздух прогреется до 25°С. В Карпатах ночью ожидается от 1°С до 6°С тепла, днем 12-17°С.

В Киевской области 9 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, до 8 м/с. Температура по области ночью 6-11°С, днем 20-25°С. В Киеве ночью около 10°, днем воздух прогреется до 24°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о пожарной опасности 9-11 апреля в восточных, большинстве центральных районов, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской и Херсонской областях. В четверг 11 апреля в Николаевской и Киевской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в течение апреля в Украине ожидается много пасмурных дней, во многих регионах возможны осадки. Однако температура воздуха будет достаточно высокой. Даже в ночное время суток в апреле не ожидается заморозков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!