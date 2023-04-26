11% мужчин, получивших разрешение на выезд из Украины, назад не вернулись – ВСК ВРУ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине введены военное положение и мобилизация, из-за которых мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. Несмотря на это, в ряде случаев разрешение все же можно получить – до конца 2022 года это сделали 96 442 украинца мужского пола. Однако обратно вернулись далеко не все.

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Об этом стало известно из предварительного отчета Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. Предоставленным разрешением на выезд за границу воспользовались 66 374 человека, а еще 30 068 мужчин, получивших его, так не выезжали из страны.

В то же время много кто из украинцев, которые легально покинули страну, не вернулись назад после истечения сроков пребывания за границей. Таких насчитали 9373 человека – 11,17% от всех, кто получил специальное разрешение.

В отчете также сказано, что еще 3178 человек, получивших разрешение на выезд, не выпустили работники Государственной пограничной службы Украины при попытке пересечения границы. Причиной этого стало неподтверждением их цели выезда.

Напомним: в Государственной пограничной службе Украины пообещали возвращать и привлекать к ответственности незаконно выехавших за границу мужчин. ГПСУ активно сотрудничает со странами ЕС и Молдовой, чтобы противодействовать попыткам незаконного выезда из страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На улицах Одесщины поймали очередного уклониста от мобилизации. Мужчина оделся в женскую одежду и решил выехать за границу, однако пограничники задержали его и в итоге вручили повестку.

– Двое мужчин выдавали себя за детей 13 и 15 лет, пытаясь пересечь государственную границу за чужими свидетельствами о рождении. Обоих молодых людей обнаружили и задержали пограничники Мукачевского отряда.

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