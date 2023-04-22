Двое мужчин притворились детьми, чтобы уехать из Украины: горе-аферистов быстро разоблачили. Фото

20- и 21-летние мужчины выдавали себя за детей 13 и 15 лет, пытаясь пересечь государственную границу по чужим свидетельствам о рождении. Обоих юношей обнаружили и задержали пограничники Мукачевского отряда.

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Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. Теперь горе-аферистов ждет административная, а организаторов схемы – уголовная ответственность (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Двух молодых людей в возрасте 20 и 21 год, пытавшихся пересечь границу по чужим свидетельствам о рождении, обнаружили пограничники Мукачевского отряда на границе с Венгрией. Мужчины прибыли в пункт пропуска "Лужанка" в сопровождении 52-летнего жителя села Королево, что в Береговском районе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что махинатор имел поручения от родителей, выданные на учредительные данные детей 13 и 15 лет, фамилии которых были указаны в предъявленных свидетельствах о рождении. Однако горе-аферистов инспектор пограничного контроля разоблачил сразу.

"Теперь молодых людей, которые притворялись детьми, ждет админответственность, а лицам, способствовавшим им в незаконном пересечении границы, грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу", – отметили в Госпогранслужбе Украины.

Напомним, что во время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам старше 18 лет, за некоторыми исключениями, запрещается выезд за границу. Тем же, кто смог незаконно выехать за границу, по возвращении на Родину грозит административная ответственность за несоблюдение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 7 апреля на Закарпатье пограничники разоблачили схему переправки за границу уклонистов. Участников схемы пограничники взяли "на горячем". Переправителями оказались жители Закарпатья, искавшие "клиентов" во всех регионах Украины. В дальнейшем они переправляли их в Венгрию, Румынию и Словакию.

А 21 апреля очередного уклониста от мобилизации поймали на улицах Одесщины. Мужчина оделся в женскую одежду и решил выехать за границу, однако пограничники задержали его и в итоге вручили повестку.

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