Влюбленные "обменялись телами" на новой оптической иллюзии. Фото

Влюбленные Келли Гнаук и Сэм Кэссиди из Лондона недавно купили новый диван, чем и поделились с друзьями в социальной сети.

Однако, когда они сфотографировались на нем для своей странички в Instagram, то сильно удивились. На снимке было невозможно различить, где чья голова, пишет The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я заказала диван еще в сентябре, так что нам пришлось долго его ждать. День, когда его наконец-то привезли, был очень важным и радостным. И мы решили сразу же сфотографироваться на нем", – поделилась в сети Келли Гнаук радостным событием.

Однако пользователей сети больше заинтересовала не новая покупка парня и девушки, а забавная оптическая иллюзия. Сама Келли призналась, что всегда считала, будто оптические иллюзии специально создают в фотошопе и не верила, что такое может получиться случайно.

Забавный кадр набрал более тысячи отметок "мне нравится" и привлек внимание СМИ.

Сама Келли считала, что оптические иллюзии невозможно создать случайно Instagram Келли Гнаук

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