Закохані "обмінялися тілами" на новій оптичній ілюзії. Фото

Obozrevatel Шоу 05:15, 31.03.2021

Закохані Келлі Гнаук і Сем Кессіді з Лондона недавно купили новий диван, чим і поділилися з друзями у соціальній мережі.

Однак, коли вони сфотографувалися на ньому для своєї сторінки в Instagram, то сильно здивувалися. На знімку було неможливо розрізнити, де чия голова, пише The Sun (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Я замовила диван ще у вересні, так що нам довелося довго його чекати. День, коли його нарешті привезли, був дуже важливим і радісним. І ми вирішили відразу ж сфотографуватися на ньому", – поділилася в мережі Келлі Гнаук радісною подією.

Однак користувачів мережі більше зацікавила не нова покупка хлопця і дівчини, а кумедна оптична ілюзія. Сама Келлі зізналася, що завжди вважала, ніби оптичні ілюзії спеціально створюють в фотошопі й не вірила, що таке може статися випадково.

Кумедний кадр набрав понад тисячу відміток "мені подобається" і привернув увагу ЗМІ.

Сама Келлі вважала, що оптичні ілюзії неможливо створити випадково
Instagram Келлі Гнаук

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