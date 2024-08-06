В сети высмеяли 154-сантиметрового оккупанта с позывным 'Амбал', который ушел на войну в 18 лет и пропал без вести в Украине

В сети завирусилась просьба россиянки помочь ей в поисках пропавшего без вести сына-оккупанта на позывной "Амбал". На смех штурмовика подняли из-за его роста – 154 сантиметра – и 18-летнего возраста.

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На момент подписания контракта убийце-подростку едва исполнилось 18 лет. Посты, где "Амбала" подняли на смех, появились в Х (ранее Twitter).

В обращении, которое якобы опубликовала мама оккупанта в соцсети "Вконтакте", говорилось, что ее сын-убийца – Зубков Виталий Сергеевич – служил в 245-м полку, где собратья, подтрунивая над низким солдалом, дали ему позывной "Амбал".

Россиянину только в конце мая исполнилось 18 лет, а в последний раз он выходил на связь 3 июля. У него есть тату, шрамы и он курит сигареты, что можно увидеть на фото.

Ребенок-оккупант стал "звездой" сети. Кое-кто шутит, что он родился, вырос и умер при диктаторе Владимире Путине, а другие насмехаются над позывным.

"Только подумайте: они наплодили миллионы рашистов, радостно вооружали, снабжали, проводили в нашу страну воевать, убивать, разрушать и умирать. Насколько ничтожной, жалкой и бесперспективной должна быть жизнь человека, чтобы, будучи фактически еще ребенком, уехать убивать и разрушать. Чтобы умереть, вместо того, чтобы жить", – высказались в Х.

"За такого малыша и компенсация маленькая", "И не жил, и не жалко", "Это все от некачественного самогона", "Уже своих детей утилизируют", "Исчез мальчик в трусиках, штурмовик, позывной "Амбал". Орчица ищет сына, сдох в 18 лет", "Видимо, смеялись каждый раз, когда по рации называли позывной", "Это орк или гном?" – шутят в сети.

Некоторые пользователи уже попытались проследить за жизненным путем горе-оккупанта. Пишут, что он из Волгоградской области, имел проблемы со здоровьем, но девушка настояла на том, чтобы ее бойфренд подписал контракт и отправился на войну. Семья считает, что "Амбал" исчез возле Макеевки.

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