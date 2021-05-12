В сети показали спящих 200-килограммовых львов в самолете. Фото

В сети появились невероятно милые фотографии, на которых львы смешно спят в самолете. Животных перевозили на частном авиалайнере через Южную Африку.

Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца). Известно, что три калахарских льва весят 440 фунтов (около 200 кг) каждый. Их решили переместить в другую часть континента, чтобы остановить инбридинг – разведение, скрещивание животных.

Отмечается, что львов усыпили и поэтому они крепко уснули по дороге в самолете. В кадре видно, как некоторые из них смешно высунули языки. Источник добавил, что животных направили в заповедник Мабула к северу от Претории.

Львов переместила некоммерческая организация The Bateleurs, в которой работает 200 пилотов-волонтеров – они оказывают поддержку природоохранным и экологическим группам.

Напомним, ранее 24-летний фотограф дикой природы Анураг Гаванде запечатлел меланистического черного леопарда в Национальном парке Тадоба в западном штате Махараштра. Так, животное охотилось за оленем. Леопарды-меланисты – редкий вид из-за того, что они часто попадают в руки браконьеров.

Также фотограф Гарри Влахос побывал на сафари в Национальном парке Южная Луангва в Замбии и показал в сети, что видит жертва, которая попала в зубы к голодной львице.

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