В сети показали иллюзию с подвешенным в воздухе общественным туалетом. Видео

Необычный туалет появился в японской столице Токио. Из-за обмана зрения у местных жителей и туристов создается впечатление, что стены и даже унитазы "зависли" в воздухе.

Автором проекта стало бюро Suppose Design Office. Компания решила полностью пересмотреть функцию обычных общественных туалетов. Об этом сообщает GQ Magazine (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Необычную бетонную архитектуру построили на вокзале Сендагая в форме параллелепипеда. Стены достигают высоты в 7,5 метра. Однако, из-за того, что нижние 50 см стены отсутствуют, создается оптическая иллюзия.

На самом деле несущие конструкции расположены в ядре здания, но все же такой прием имеет и функциональное значение.

Так, в новом месте общественного справления нужды не создается ощущение застоя и дискомфорта, которое всегда есть в обычных туалетах.

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