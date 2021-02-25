Новая оптическая иллюзия с вращающимся кругом сломала голову многим: оценил даже Маск

В соцсети показали короткий видеоролик, на котором изображена вращающаяся доска в виде круга с нарисованными черно-белыми кольцами.

Соответствующее видео разместил пользователь под ником Banana for scale в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Какая иллюзия!" – гласит подпись к ролику.

В социальной сети видео с вращающимся кругом по достоинству оценили юзеры, оставив сотни комментариев и несколько десятков тысяч отметок "мне нравится". В том числе, необычную оптическую иллюзию лайкнул и сам Илон Маск.

В комментариях движение черных и белых колец сравнили с вулканом, космосом, бетономешалкой и даже графиками биткоина.

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