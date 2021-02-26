Оптическая иллюзия с "черной дырой" в шаре озадачила сеть. Видео

В сети показали оптическую иллюзию с шаром, которая озадачила пользователей.

Необычный ролик опубликовал на социальном новостном сайте Reddit один из пользователей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дело в том, что на опубликованном видео из-за ракурса складывается впечатление, что внутри шара находится глубокая воронка. Однако, если смотреть на этот предмет сбоку, то мы видим просто плоский рисунок.

По всей видимости, искажают изображение не только стенки шара, но и само неоднородное вещество, которое находится внутри.

Так, из-за того, что шар поворачивают в руке, кажется, что внутри находится черная дыра, в которую затягивает звезды, или же другое космическое явление.

В комментариях пользователи соцсети раскрыли загадку этой оптической иллюзии. Оказалось, что искажает картинку дихроическое стекло, из которого сделан шар. Оно содержит множество микрослоев металлических окисей, из-за чего возникает обман зрения.

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