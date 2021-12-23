В мини-платье и кожаных ботфортах: Настя Каменских засветила дерзкий образ для суперфинала шоу 'МАСКА'. Фото

Настя Каменских (NK), которая вместе со своими коллегами – звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO, разгадывает знаменитостей во втором сезоне проекта "МАСКА", показала, наряд, который выбрала для супер-финала шоу. В эфире телеканала "Украина" певица предстала в дерзком образе – ярком мини-платье и кожаных ботфортах.

В последнем выпуске этого сезона "МАСКИ" Настя решила показаться в оригинальном закрытом платье красного цвета, украшенном черными вставками из бахромы. Наряд удачно перекликается с высокими черными сапогами на каблуке.

Свой яркий образ Каменских дополнила аксессуарами – серьгами-кафами и двумя черными кольцами на пальцах.

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Макияж Настя выбрала в красно-черных тонах, подчеркивающий взгляд суперстар. А прическа с объемной косой создает по-настоящему бунтарский лук.

Певица рассказала, чего ждать зрителям от супер-финала проекта.

"Этот сезон "МАСКИ" впечатляет еще больше первого. У нас было столько классных номеров! Оля постоянно спорила, мы с детективами устраивали свое шоу. Но то, что вы увидите в грандиозном финале, удивит вас еще больше", – заинтриговала зрителей NK в интервью ТРК "Украина".

Грандиозный супер-финал самого звездного и загадочного шоу "МАСКА", в котором зрители наконец-то узнают имя победителя второго сезона, выйдет в эфир уже в эту субботу, 25 декабря, в 21:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками архивного фото, на котором ей всего 18 лет