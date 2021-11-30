Настя Каменских показала редкое фото, где ей 18

Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками архивным фото, на котором ей всего 18 лет. Этим снимком она поздравила с 32-летием свою лучшую подругу, экс-супругу рэпера Алексея Завгородного (Позитив) Анну Андрийчук.

Фанатов удивило, что девушки общаются с такого юного возраста. Редкий кадр знаменитость опубликовала на личной страничке в Instagram. (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца)

На снимке совершеннолетняя Каменских и 16-летняя Андрийчук позируют в бассейне. Пышные кудри певицы собраны в гульку. Она широко улыбается, однако ее глаз не видно. Очевидно, из-за того, что фотографировали сверху, ее ослепило солнце. Ее подруга, по этой же причине, прищурила глаза. Фигуру будущей звезды рассмотреть сложно из-за воды. Видно, что она в голубом купальнике.

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"Анечка! Бублик! Любимая! С днём рождения, самый добрый, классный, прикольный, веселый, чуткий и отзывчивый человек на свете. Я очень горжусь тобой и твоими достижениями, а сколько еще впереди… Дерзай детка, у тебя все получится, а мы на подхвате и очень тебя любим! P.S. Обожаю этот снимок. Тебе 16. Мне 18", – подписала Каменских архивный кадр.

Андрийчук ответила на поздравление в комментариях: "Любовь моя! Спасибо! Люблю очень!".

И Настя, и Анна часто публикуют в своих профилях совместные фотографии. Каменских даже называла подругу "членом семьи", признаваясь, что Андрийчук – "ее человек". Девушек, по их словам, действительно очень часто принимают за сестер. По соцсетям можно понять, что они много времени проводят вместе.

Если раньше думали, что подружек объединяет общее дело супругов (Потапа и Позитива), то теперь стало ясно, что они дружили еще задолго до попадания в шоу-бизнес.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – 34-летняя украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Замуж за своего коллегу Алексея Потапенка вышла в 2019 году.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ноябре Настя Каменских публиковала фотографию с загадочным мужчиной, заинтриговав поклонников. Звезда обнимала его за шею, при этом в кадре видно только затылок незнакомца. Это был не Потап.