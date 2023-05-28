В Каннах определились с победителями: кто получил Золотую пальмовую ветвь. Фото и видео

Престижная "Золотая пальмовая ветвь" за лучший фильм в конкурсе Каннского кинофестиваля досталась "Траектории падения" режиссера Жюстин Трие. Она стала лишь третьим режиссером-женщиной, получившей престижный главный приз фестиваля.

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Об этом сообщает The Guardian. Фильм-победитель, с немецкой актрисой Сандрой Хюллер в главной роли, стал вторым фильмом французского режиссера, выбранным для участия в конкурсе на Лазурном берегу, после ее мрачной комедии "Сивилла".

Получив свою награду, Трие раскритиковала коммерциализацию культуры и нападки на художественные приоритеты, которые когда-то были частью наследия французской нации, и обвинила в этом правительство Эммануэля Макрона.

Режиссер отметила, что это "самый интимный фильм, который я когда-либо снимала". Она также посвятила свою премию "всем молодым женщинам-режиссерам" и "молодым режиссерам" и "даже тем, кто сегодня не в состоянии снимать фильмы".

Трие является третьей женщиной-режиссером, получившей Золотую пальмовую ветвь после Джулии Дюкурно за "Титан" в 2021 году и Джейн Кэмпион, которая разделила награду за "Фортепиано" с "Прощай, моя наложница" в 1993 году.

Полный список лауреатов Каннского кинофестиваля 2023 года:

Золотая пальмовая ветвь: "Траектория падения" — реж. Жюстин Трие

Гран-при: "Зона интересов" — реж. Джонатан Глейзер

Лучший режиссёр: Чан Ань Хунг — "Рагу Додена Буффана"

Серебряная пальмовая ветвь за лучшую мужскую роль: Кодзи Якусё — "Прекрасные дни"

Серебряная пальмовая ветвь за лучшую женскую роль: Мерве Диздар — "О сухой траве"

Лучший сценарий: Юдзи Сакамото — "Монстр"

Приз жюри: "Опавшие листья" — реж. Аки Каурисмяки

"Золотая камера" — лучший дебют: "Внутри жёлтой оболочки кокона" — реж. Фам Тиен Ан

Гран-при в секции "Особый взгляд" (под руководством Джона Си Райли): "Как заниматься сексом" — реж. Молли Мэннинг Уокер

Приз FIPRESCI (Международная федерация кинокритиков): "Зона интересов" (основной конкурс)

Золотая Пальмовая ветвь за лучший короткометражный фильм: "27" — реж. Флора Анна Буда

"Траектория падения" (Anatomy of a Fall): о чем фильм

Название захватывающего психотриллера может быть более буквальным, чем нам кажется, поскольку фильм рассказывает о последствиях смертельного падения писателя и домоседа Сэмюэля (Сэмюэл Тейс) с верхнего этажа шале во французских Альпах. Само событие не показано и свидетелей нет.

Однако целых два с половиной часа "Траектории падения" анализируются возможности, которые могли привести к смерти Сэмюэля. Полезными в этом отношении являются травматологические отчеты, проекции и зарисовки, а также показания его сына и его жены, успешной немецкой писательницы Сандры, которую играет Сандра Хюллер. Вскоре именно она становится главной подозреваемой в убийстве своего мужа.

Но сценарий, который Трие написала в соавторстве с режиссером, актером и партнером Артуром Харари, использует хитрые повороты, чтобы продвигать сюжет нетрадиционным способом.

Стоит отметь, что украинская супермодель Алина Байкова устроила акцию на Каннском кинофестивале, чтобы привлечь внимание к войне в Украине. Девушка вышла на красную дорожку в футболке с надписью "Fuck you Putin".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее еще одна украинка устроила драматичный протест против российской агрессии на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

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