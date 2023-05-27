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Супермодель Байкова пришла на Каннский кинофестиваль в футболке Fuck you Putin: ее окружили охранники. Фото и видео

София Закревская
Люди
2 минуты
870
Супермодель Байкова пришла на Каннский кинофестиваль в футболке Fuck you Putin: ее окружили охранники. Фото и видео

Украинская супермодель Алина Байкова устроила акцию на Каннском кинофестивале, чтобы привлечь внимание к войне в Украине. Девушка вышла на красную дорожку в футболке с надписью "Fuck you Putin".

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Одежда девушки была в цветах украинского флага, образ она дополнила украшениями. Когда Байкова пыталась снять пальто, чтобы все могли увидеть ее обращение к российскому диктатору, модель сразу же обступили охранники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Супермодель Байкова пришла на Каннский кинофестиваль в футболке Fuck you Putin: ее окружили охранники. Фото и видео

Они заставляли украинку прикрыть надпись на футболке, пытались застегнуть ее верхнюю одежду и всячески закрывали собой девушку, чтобы другие гости не видели, во что она одета.

Супермодель Байкова пришла на Каннский кинофестиваль в футболке Fuck you Putin: ее окружили охранники. Фото и видео
Супермодель Байкова пришла на Каннский кинофестиваль в футболке Fuck you Putin: ее окружили охранники. Фото и видео

Охранники не давали Алине свободно пройти по дорожке и позировать перед камерами, из-за чего ей приходилось несколько раз полностью застегивать пальто. Несмотря на это, она не оставляла попыток донести миру свое послание.

Супермодель Байкова пришла на Каннский кинофестиваль в футболке Fuck you Putin: ее окружили охранники. Фото и видео

Известно, что перформанс Байкова устроила во время премьеры фильма Кена Лоуча "Старый дуб". А действия охраны связаны с тем, что на кинофестивале запретили какие-либо протесты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее еще одна украинка устроила драматичный протест против российской агрессии на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Перед показом фильма "Кислота" французского режиссера Жюста Филиппо украинская блогерша и фитнес-тренер Илона Чернобай вышла к фотографам и облилась искусственной кровью, после чего ее грубо вывели.

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