Супермодель Байкова пришла на Каннский кинофестиваль в футболке Fuck you Putin: ее окружили охранники. Фото и видео

Украинская супермодель Алина Байкова устроила акцию на Каннском кинофестивале, чтобы привлечь внимание к войне в Украине. Девушка вышла на красную дорожку в футболке с надписью "Fuck you Putin".

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Одежда девушки была в цветах украинского флага, образ она дополнила украшениями. Когда Байкова пыталась снять пальто, чтобы все могли увидеть ее обращение к российскому диктатору, модель сразу же обступили охранники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Они заставляли украинку прикрыть надпись на футболке, пытались застегнуть ее верхнюю одежду и всячески закрывали собой девушку, чтобы другие гости не видели, во что она одета.

Охранники не давали Алине свободно пройти по дорожке и позировать перед камерами, из-за чего ей приходилось несколько раз полностью застегивать пальто. Несмотря на это, она не оставляла попыток донести миру свое послание.

Известно, что перформанс Байкова устроила во время премьеры фильма Кена Лоуча "Старый дуб". А действия охраны связаны с тем, что на кинофестивале запретили какие-либо протесты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее еще одна украинка устроила драматичный протест против российской агрессии на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Перед показом фильма "Кислота" французского режиссера Жюста Филиппо украинская блогерша и фитнес-тренер Илона Чернобай вышла к фотографам и облилась искусственной кровью, после чего ее грубо вывели.

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