В Каннах грубо обошлись с проукраинской демонстранткой, облившей себя искусственной кровью. Фото

Накануне вечером демонстрантка в платье цветов украинского флага устроила драматический протест против российской агрессии на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Перед показом фильма "Кислота" французского режиссера Жюста Филиппо неизвестная девушка вышла к фотографам и облилась искусственной кровью, после чего ее грубо вывели.

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Демонстрантка пронесла "кровь" в декольте, чтобы ее сразу не рассекретили. О деталях инцидента написали журналисты Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что проукраинская активистка появилась внезапно, одетая в вечернее платье с длинным шлейфом, на каблуках и с клатчем. От других гостей ее было трудно отличить, так что девушка зашла на дорожку беспрепятственно.

Обернувшись к фотографам, она из декольте достала завакумированную кровь и разорвала ее над головой. К демонстрантке быстро подошел охранник и, грубо схватив ее, спустил подальше от гостей. Во время этого она смогла еще размазать жидкость по шее.

Красавицу успели пофотографировать, но через несколько секунд к ней подбежали другие охранники, резко вытолкавшие ее с мероприятия. Имя девушки остается неизвестным, однако очевидно, что она пыталась привлечь внимание к геноциду украинцев.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российская актриса, телеведущая и эксовременница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня уже второй год подряд позорится на Каннском кинофестивале. На этот раз она нарвалась на насмешки из-за ужасного макияжа.

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