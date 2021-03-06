В Австралии засняли милые объятия собаки и кенгуру. Видео

В сети показали видео, на котором Киран Магуайр из Южной Австралии запечатлел момент, когда маленькая собака обняла кенгуру.

Животное стояло на задних лапах. Соответствующий ролик опубликовали в приложении TikTok, передает издание Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Кенгуру и песик разделяют любовь", – подписали видео.

Так, в кадре видно, как милая собака обняла кенгуру, но животное отпрыгнуло. Затем песик все же пошел за ним, чтобы дальше продолжить объятия.

Отмечается, что ролик набрал более 1,7 миллионов просмотров, а пользователи сети оставили тысячи комментариев под постом.

Но нашлись и те, кто предупредил автора о том, что кенгуру якобы может утопить домашнее животное в бассейне, который находился неподалеку.

"Почему это заставило меня плакать?", "Будьте осторожны, он может утопить вашу собаку в бассейне", "Я бы не позволил кенгуру подводить собаку так близко к бассейну", – пишут люди в сети.

Напомним, ранее в сети показали видео,на котором хаски издает оглушительные вопли протеста, когда собачий грумер купает его.

Также в сети показали видео, на котором гигантская панда падает с деревянной платформы во время поедания бамбуковых листьев. Это произошло в зоопарке Чунцина на юго-западе Китая.

Фотограф Гарри Влахос побывал на сафари в Национальном парке Южная Луангва в Замбии и показал в сети, что видит жертва, которая попала в зубы к голодной львице.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралиец Нил Уотерс поделился видео, в котором рассказал, что обнаружил "семейство" редких тасманийских тигров (тилацинов), которые вымерли еще в 1936 году. Он запечатлел их с помощью фотоловушек в дикой местности Тасмании.