В Австралии засняли милые объятия собаки и кенгуру. Видео

София Ковнир
София Ковнир
Шоу
2,3 т.
В Австралии засняли милые объятия собаки и кенгуру. Видео

В сети показали видео, на котором Киран Магуайр из Южной Австралии запечатлел момент, когда маленькая собака обняла кенгуру.

Животное стояло на задних лапах. Соответствующий ролик опубликовали в приложении TikTok, передает издание Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Кенгуру и песик разделяют любовь", – подписали видео.

Так, в кадре видно, как милая собака обняла кенгуру, но животное отпрыгнуло. Затем песик все же пошел за ним, чтобы дальше продолжить объятия.

Собака обнимает кенгуру

Отмечается, что ролик набрал более 1,7 миллионов просмотров, а пользователи сети оставили тысячи комментариев под постом.

Но нашлись и те, кто предупредил автора о том, что кенгуру якобы может утопить домашнее животное в бассейне, который находился неподалеку.

"Почему это заставило меня плакать?", "Будьте осторожны, он может утопить вашу собаку в бассейне", "Я бы не позволил кенгуру подводить собаку так близко к бассейну", – пишут люди в сети.

Кадр из видео

Напомним, ранее в сети показали видео,на котором хаски издает оглушительные вопли протеста, когда собачий грумер купает его.

Также в сети показали видео, на котором гигантская панда падает с деревянной платформы во время поедания бамбуковых листьев. Это произошло в зоопарке Чунцина на юго-западе Китая.

Фотограф Гарри Влахос побывал на сафари в Национальном парке Южная Луангва в Замбии и показал в сети, что видит жертва, которая попала в зубы к голодной львице.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралиец Нил Уотерс поделился видео, в котором рассказал, что обнаружил "семейство" редких тасманийских тигров (тилацинов), которые вымерли еще в 1936 году. Он запечатлел их с помощью фотоловушек в дикой местности Тасмании.

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