Угроза нацбезопасности Моргенштерн заявил, что прорвался в Украину. Рэпер показал видео

Скандальный российский рэпер и блогер Моргенштерн (Алишер Валеев), которого Служба безопасности Украины внесла в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, заявил, что въехал на территорию нашей страны. В подтверждение своих слов рэпер показал видео, якобы снятое уже в Украине.

В Insta Stories Моргенштерна появились два ролика. На кадрах первого видео рэпер вместе со своей девушкой Диларой Зинатуллиной позируют на фоне поля с подсолнухами.

"Хха! Медовый месяц продолжается. Мы в Украине", – радостно говорит Алишер Валеев, обнимая Дилару и демонстрируя поле подсолнухов.

Однако, такие поля с подсолнухами можно снять не только в Украине.

Видео дня

На другом видео рэпер показал, как он едет по трассе на автомобиле в сопровождении внедорожника, из которого ему рукой машет крепкий друг Валеева. Однако, никаких знаков, которые бы указывали, что это украинская трасса, на видео нет.

Других доказательств того, что он находится в Украине, Моргенштерн не представил.

В СБУ не захотели ни подтвердить, ни опровергнуть въезд рэпера на территорию нашей страны. Об этом сообщило издание Babel, которое обратилось в Службу безопасности с соответствующим запросом.

Отметим, что Моргенштерн планировал концерты в Украине на июнь 2021: 3 июня в Киеве, 4 июня – в Харькове, а 6 июня – в Запорожье.

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