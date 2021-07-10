Угроза нацбезопасности Моргенштерн заявил, что прорвался в Украину. Рэпер показал видео

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Шоу
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Угроза нацбезопасности Моргенштерн заявил, что прорвался в Украину. Рэпер показал видео

Скандальный российский рэпер и блогер Моргенштерн (Алишер Валеев), которого Служба безопасности Украины внесла в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, заявил, что въехал на территорию нашей страны. В подтверждение своих слов рэпер показал видео, якобы снятое уже в Украине.

В Insta Stories Моргенштерна появились два ролика. На кадрах первого видео рэпер вместе со своей девушкой Диларой Зинатуллиной позируют на фоне поля с подсолнухами.

"Хха! Медовый месяц продолжается. Мы в Украине", – радостно говорит Алишер Валеев, обнимая Дилару и демонстрируя поле подсолнухов.

Однако, такие поля с подсолнухами можно снять не только в Украине.

Моргенштерн с Диларой на фоне поля с подсолнухами
Видео дня

На другом видео рэпер показал, как он едет по трассе на автомобиле в сопровождении внедорожника, из которого ему рукой машет крепкий друг Валеева. Однако, никаких знаков, которые бы указывали, что это украинская трасса, на видео нет.

Моргенштерн показал, как он едет по трассе

Других доказательств того, что он находится в Украине, Моргенштерн не представил.

В СБУ не захотели ни подтвердить, ни опровергнуть въезд рэпера на территорию нашей страны. Об этом сообщило издание Babel, которое обратилось в Службу безопасности с соответствующим запросом.

Отметим, что Моргенштерн планировал концерты в Украине на июнь 2021: 3 июня в Киеве, 4 июня – в Харькове, а 6 июня – в Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • ранее, Моргенштерн нанял адвоката, чтобы "добиться справедливости" в Украине. По словам юриста Евгения Пронина, артиста внесли в список СБУ без оснований, поскольку "в Крыму он не был и политических взглядов не озвучивал".

  • Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна в Службу безопасности о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Это дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников.

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