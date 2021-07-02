Моргенштерн против СБУ: суд открыл производство по иску рэпера

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) в Службу безопасности о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Данное дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников.

Об этом сообщили в пресс-службе суда. Отмечается, что исковое заявление Моргенштерна "было оставлено без движения и предоставлено срок для устранения выявленных недостатков".

"В установленный судом срок выявленные недостатки искового заявления истцом устранены. Сейчас исковое заявление и приложенные материалы соответствуют требованиям КАСУ", – подчеркнули в пресс-службе.

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Отметим, что Моргенштерн планировал провести концерт 3 июня в Киеве, 4 июня – в Харькове, а 6 июня – в Запорожье.

Напомним, в 2019 году концерт Моргенштерна в Одессе обернулся скандалом. Во время своего выступления рэпер назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже "е**ной показухой". Позже свое недовольство тем, что произошло, высказало множество украинцев. Они обвинили артиста в том, что тот иронизирует над смертью людей.

Коротко о знаменитости:

Моргенштерн стал популярным в 2018 году, когда из видеоблогера переквалифицировался в музыканта и рэпера. Выпустив первый мини-альбом Hate Me – начал давать концерты и снимать провокационные клипы, в которых чаще всего появлялся в образе богатого парня, которого окружают девушки и слава.

На личной странице в соцсети Instagram у рэпера часто можно заметить видео и фото, на которых он позирует обнаженным.

С 2017 года Моргенштерн состоял в близких отношениях с Диларой Зинатуллиной. По словам Алишера, в конце 2019 года он предложил девушке сделать отношения "свободными", но Дилара не согласилась и пара разошлась. Однако в ноябре 2020 года молодые люди возобновили свои отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Моргенштерн нанял адвоката, чтобы "добиться справедливости" в Украине. По словам юриста Евгения Пронина, артиста внесли в список СБУ без оснований, так как "в Крыму он не был и политических взглядов не озвучивал".