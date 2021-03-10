Топ-5 легендарных украинок, которые правили другими странами

О великих князьях в истории Украины можно говорить часами, однако мало кто знает об украинках, которые стали известны за границей как княгини и даже королевы.

Известно, что князья Киевской Руси отдавали замуж своих дочерей еще в юном возрасте за монархов других государств, чтобы укрепить международные отношения. OBOZREVATEL решил вспомнить украинок, которые заменили своих мужей на престоле и вошли в историю не только нашей страны.

1. Мария Добронега (1012-1087), княгиня Польши

Мария Добронега – княжна киевская, дочь Владимира Святославича и сестра князя Киевского Ярослава Мудрого. Когда Марии было всего 6 лет, она вместе с сестрами стала пленницей польского короля Болеслава I. Король увез девочек с собой в Польшу и поселил во дворце в византийском стиле на уединенном Ледницком острове. Для пленниц с Киева во дворце также построили домовую церковь (то есть женщин не принуждали принимать католичество). Это подтвердили археологические раскопки. Добронега жила там как минимум до смерти Болеслава, вплоть до 1025 года. После чего Мария стала супругой Казимира I и княгиней Польши.

2. Анастасия Ярославна (1028-1096), королева Венгрии

Имя "Анастасия" не фигурирует ни в русских летописях, ни в венгерских хрониках, где она упоминается как "дочь князя Руси". Но об Анастасии Ярославне есть упоминание в "Истории Польши" Яна Длугоша (XV век), так что это имя можно считать условным. Около 1038 года она вышла замуж за венгерского герцога Андраша, который, спасаясь от преследований со стороны короля Иштвана I, бежал в Киев. Там он встретил Анастасию, и уже в 1046 году вместе с княжной вернулся в Венгрию, где, захватив престол, стал королем, а Анастасия, соответственно, – королевой.

В Венгрии Ярославна основала несколько православных монастырей. Позже Андраша разбил паралич, и Анастасия все больше занималась управлением страной.

3. Анна Ярославна (1032-1089), королева Франции

Как и сестра Анастасия, Анна стала женой европейского монарха. Ею заинтересовался овдовевший король Франции Генрих I – киевскую княжну он называл "воплощением красоты и мудрости". Известно, что Анна Ярославна действительно была очень образованной: читала на нескольких языках, писала кириллицей и глаголицей, знала историю и математику, хорошо рисовала. В Европе XI века такое образование было диковинкой не только для женщин, но и для мужчин-дворян.

Анна Ярославна сумела стать заметной политической фигурой и повлиять на внешнюю и внутреннюю политику Франции. Она имела хорошую репутацию у Папы Римского, вела переписку со Святым престолом, а также подарила Франции двух сыновей – будущего короля Филиппа I и графа Гуго, лидера Первого крестового похода. Анна Ярославна повлияла даже на французскую культуру. Так, Анна популяризовала правила личной гигиены, содействовала развитию образования и многое другое.

4. Евпраксия Всеволодовна (1071-1109), императрица Священной Римской империи

Евпраксия Всеволодовна – княжна из династии Рюриковичей, дочь князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, и сестра Владимира Мономаха. Образование Евпраксия получила при киевском княжеском дворе и рано приобщилась к западной культурной и духовной традиции.

Она была дважды замужем. Отдельно стоит выделить ее брак с Генрихом IV. В конце 1093 года Евпраксия Всеволодовна, не выдержав грубого обращения с ней со стороны мужа, покинула Германию и отбыла в Каноссу (Северная Италия), чтобы осудить поведение Генриха IV с помощью посредничества Папы Урбана II. Церковные соборы в Констанце и Пьяченце, на которых выступала Евпраксия Всеволодовна, осудили поведение короля. Позже она вернулась в Киев и последние три года жизни провела в Андреевском женском монастыре как монахиня.

5. Хюррем Хасеки-султан (1500-1558), султанша Османской империи

Украинка Анастасия Лисовская, известная в Турции как Хюррем Хасеки-султан, а в Европе – как Роксолана (так назвал ее автор "Турецких записок" Огьер Гизелин де Бусбек), была дочерью простого священника из Рогатина. Она прошла непростой путь от рабыни и наложницы до любимой жены султана Сулеймана II и самой влиятельной женщины в его империи.

Так, она наполнила казну деньгами, открыв винные лавки, и "заманила" в Стамбул крупнотоннажные торговые суда, углубив бухту Золотой рог и реконструировав причалы. На вырученные деньги Роксолана расширяла султанский дворец и строила новые мечети, лечебницы, школы, дома для пожилых людей. Давала она своему мужу и дельные советы государственного характера – причем как в вопросах внутренней, так и внешней политики.

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