Что на самом деле значит 8 Марта и как его отмечают сейчас: отвечают успешные украинки

Для украинок 8 Марта – один из самых любимых и ожидаемых праздников. В этот день женщинам дарят цветы и конфеты, поздравляют на работе и дома.

Однако этот праздник превратился из идеологического чествования женщин как активисток и поборниц за равные права в день весны и семейных ценностей. Феминистка и гендерная исследовательница Мария Дмитриева и одна из самых успешных женщин страны, народный депутат Галина Янченко рассказали OBOZREVATEL о своем видении празднования Международного женского дня.

Сейчас большинство воспринимает 8 Марта как приветствие "слабого пола" и мало кто помнит о том, что именно Клара Цеткин предложила учредить этот день для того, чтобы женщины устраивали митинги и боролись за эмансипацию.

Дмитриева говорит, что празднует этот день как профессиональный праздник женщин.

"Это День солидарности женщин в правах и праздник феминисток. И, конечно, я его отмечаю и приглашаю женщин делать так же", – рассказала она.

В свою очередь Янченко отметила: "Я воспринимаю этот праздник не как день весны, а как возможность отметить достижения женщин. Я не против принимать поздравления, но категорически не согласна с тем, что 8 Марта нужно поздравлять "слабый пол".

Галина собирается провести праздник в семейном кругу, так как, по ее словам, для работающей мамы каждый дополнительный день с семьей – это уже праздник.

Янченко уверена, что надо развивать хорошую практику: и в этот день, и в течение года вспоминать и отмечать лучших украинских женщин, которые добились чего-то в жизни.

"Важно подчеркивать успешность. Рассказывать о том, что совмещать карьеру и семейную жизнь возможно, что наши женщины это умеют и являются во многом примером", – говорит политик.

Украинки уверены, что празднование Международного женского дня должно быть таким, чтобы поощрить женщин развивать свою карьеру, заниматься тем, к чему лежит душа. Во многих странах 8 Марта сделали выходным для женщин, более того – в этот день для них свободный вход в музеи, филармонии и концертные залы.

"Во многих странах в эти весенние дни готовят специальные мероприятия и экспозиции в музеях, посвященные художницам, выдающимся ученым-женщинам. Если об организации идет речь, то это прекрасная возможность вспомнить профессионализм женщин, их достижения, то, что они сделали уже классного, крутого, выдать им премии, повысить на работе, поблагодарить их за то, что они настолько преданно и профессионально работают на благо компании, организации и страны в целом", – считает Дмитриева.

Янченко подчеркивает, что в Украине есть много благотворительных проектов в направлении защиты прав женщин, но все они, в основном, связаны с борьбой с домашним насилием.

"Есть некий акцент на том, что женщины – несчастные и должны постоянно защищаться. Я считаю, что да, проблемы действительно есть, они есть в каждом обществе. Но в Украине нам надо развивать такую культуру, культ, если хотите, успешности для женщин", – советует депутат.

OBOZREVATEL ранее сообщал о десяти идеях подарков жене или девушке на 8 Марта, а также для учительницы или воспитательницы.