10 самых популярных выступлений 'Евровидения' за последние 20 лет. Видео

Международный песенный конкурс Евровидение по праву считается одним из самых популярных и ожидаемых вокальных шоу в мире музыки. В 2021 году оно будет проходить с 18 по 22 мая в Роттердаме, Нидерланды.

За всю историю состоялось 64 конкурса, в которых победителями были признаны десятки невероятных исполнителей и выступлений. Их песни после шоу становились хитами и долгое время занимали первое место в мировых музыкальных чартах. OBOZREVATEL решил сделать рейтинг по годам самых запоминающихся и всем полюбившихся музыкальных композиций, которые набрали больше всего баллов жюри и зрителей.

Украина, 2004 год

Конкурс в 2004 году проходил в жаркой Турции. Еще большего жара поддала певица Руслана со своей песней "Wild Dances". Она вышла на сцену с танцевальным коллективом, в которм каждый был одет в кожу и обрезки настоящих шкур животных. Гуцульские мотивы и зажигательная хореография прославили Руслану во многих странах и подарили ей победу в известном конкурсе. Тогда она набрала 280 баллов, и это была первая победа Украины на конкурсе.

Греция, 2005 год

В 2005 году победа досталась Греции и ее очаровательной исполнительнице Елене Папаризу, исполнившей песню "My Number One". Жюри и телезрители поставили Елене 230 баллов. Отметим, что певица пришла на конкурс во второй раз. Она уже выступала на сцене Евровидения в 2001 году в составе группы "Antique", но тогда оказалась лишь на 3 месте.

Сербия, 2007 год

Одной из самых ярких исполнительниц стала Мария Шерифович из Сербии. Ее песня "Molitva" принесла певице 268 баллов и первое место на Евровидении в 2007 году. Композиция Шерифович стала первой полностью не англоязычной композицией, победившей на конкурсе, начиная с 1998 года.

Россия, 2008 год

Дима Билан победил в Евровидении-2008 с песней "Believe". Этот хит принес российскому певцу 272 балла. Вместе с Биланом выступали Евгений Плющенко и Эдвин Мартон. Отметим, что Билан уже участвовал в конкурсе в 2006 году, но тогда смог дойти лишь до второй позиции в списке "самых лучших".

Норвегия, 2009 год

Выступление Александра Рыбака попало на первые страницы истории Евровидения. Зажигательное исполнение композиции "Fairytale" со скрипкой в руках принесло Рыбаку рекордное количество баллов за всю историю существования конкурса – 387. Певец так отчаянно играл на скрипке, что порвал на ней струны и вызвал в зале оглушительные аплодисменты.

Германия, 2010 год

Многие до сих пор помнят слова песни "Satellite" Лены Майер-Ландрут. Через неделю после победы в национальном отборе ролик с песней Satellite был просмотрен на YouTube более 2,5 миллиона раз (к первому полуфиналу – уже 9,7 миллиона и к финалу – 17,2 миллиона).

Ее выступление оценили в 246 баллов. Лена еще раз выступала на Евровидении в 2011 году с песней "Taken by a Stranger", но заняла лишь 10 место.

Азербайджан, 2011 год

Песня "Running Scared" принесла Ell & Nikki и стране долгожданную победу. В 2011 году композиция набрала 221 балл от жюри и телезрителей. Любопытно, что в национальном отборочном туре певец и певица боролись друг против друга и набрали одинаковое количество баллов, поэтому жюри решило объединить их в дуэт.

Швеция, 2012 год

В 2012 году Лорин с композицией "Euphoria" набрала большое количество баллов – 372, и заслуженно заняла первое место. Отметим, что на сцене певица представила йога-данс авторства Амбры Суччи. С возвращением на родину Лорин исполнила две версии своей песни на площади в Стокгольме, где собрались тысячи шведов.

Швеция, 2015 год

В 2015 году победила снова Швеция с не менее ярким выступлением. В этот раз первое место стране принес Монс Сельмерлёв, исполнивший композицию "Heroes". На конкурсе он набрал 365 баллов. Критики сравнивали композицию с творчеством Дэвида Гетты и Avicii (в частности с Lovers on the Sun), а также назвали удачным миксом Авичи и Coldplay.

Украина, 2016 год

2016 год был для Украины не самым легким. Революция Достоинства, аннексия Крыма и оккупация Востока страны отразилась на всех сферах жизни украинцев. Талантливая Джамала решила передать в песне "1944" всю боль своего народа – крымских татар, которых насильно депортировали с полуострова. Во время исполнения у певицы в глазах стояли слезы, а ее голос заставлял бежать мурашки и у жюри, и у зрителей, сидящих перед экранами. За свое проникновенное выступление Джамала набрала целых 534 балла и побила рекорд Александра Рыбака.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что группа Go_A отправилась в Нидерланды, чтобы представить Украину на Евровидении в этом году. Также мы писали, что организаторы утвердили формат конкурса на 2021 год. Так, в зале смогут находиться не более 3,5 тыс. человек.

Кроме того, стало известно, почему Беларусь отстранили от участия в "Евровидении-2021".