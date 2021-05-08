Украинская группа Go_A отправилась в Нидерланды на Евровидение. Фото
Украинская группа Go_A отправилась в Нидерланды, чтобы представлять страну на песенном конкурсе Евровидение 2021.
Фотографией с аэропорта музыканты поделились в Instagram. В комментариях украинской группе желают вернуться с победой.
"Мы отправляемся в Роттердам", – говорится в подписи под фото.
Добавим, что первый полуфинал конкурса состоится 18 мая, 20 мая – второй, 22 – финал.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Власти Нидерландов позволили публике присутствовать на песенном конкурсе "Евровидение-2021". Однако в зале смогут находиться не более 3,5 тыс. человек.
Ранее организаторы Евровидения утвердили формат конкурса на 2021. В мае он пройдет по так называемому сценарию "B" – с приездом артистов в Роттердам, но с меньшим количеством журналистов и людей в команде каждого участника.