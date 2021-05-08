Украинская группа Go_A отправилась в Нидерланды на Евровидение. Фото

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Шоу
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Украинская группа Go_A отправилась в Нидерланды на Евровидение. Фото

Украинская группа Go_A отправилась в Нидерланды, чтобы представлять страну на песенном конкурсе Евровидение 2021.

Фотографией с аэропорта музыканты поделились в Instagram. В комментариях украинской группе желают вернуться с победой.

"Мы отправляемся в Роттердам", – говорится в подписи под фото.

Представители Украины на Евровидении 2021.

Добавим, что первый полуфинал конкурса состоится 18 мая, 20 мая – второй, 22 – финал.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Власти Нидерландов позволили публике присутствовать на песенном конкурсе "Евровидение-2021". Однако в зале смогут находиться не более 3,5 тыс. человек.

  • Ранее организаторы Евровидения утвердили формат конкурса на 2021. В мае он пройдет по так называемому сценарию "B" – с приездом артистов в Роттердам, но с меньшим количеством журналистов и людей в команде каждого участника.

Евровидение