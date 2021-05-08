Украинская группа Go_A отправилась в Нидерланды на Евровидение. Фото

Украинская группа Go_A отправилась в Нидерланды, чтобы представлять страну на песенном конкурсе Евровидение 2021.

Фотографией с аэропорта музыканты поделились в Instagram. В комментариях украинской группе желают вернуться с победой.

"Мы отправляемся в Роттердам", – говорится в подписи под фото.

Добавим, что первый полуфинал конкурса состоится 18 мая, 20 мая – второй, 22 – финал.

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