Стинг посвятил свою песню героизму украинских защитников. Видео

Известный британский музыкант, певец и композитор Стинг посвятил свою песню героизму защитников Украины, отважно сражающихся за свою землю с российским агрессором.

Об этом Стинг рассказал на своей странице в Insyagram.

Песня, которая теперь для певца связана с событиями в Украине, была написана 37 лет назад. Как признался сам Стинг, он давно ее не исполнял. И не думал ,что спустя столько лет она снова будет актуальна.

"Я очень редко пел эту песню за многие годы, прошедшие с тех пор, как она была написана, потому что я никогда не думал, что она снова будет актуальна. Но в свете кровавого и прискорбно ошибочного решения одного диктатора напасть на мирного, ничем ему не угрожавшего соседа - эта песня снова является призывом к человечности. Она - для смелых украинцев, которые противостоят жестокой тирании, а также для тех россиян, которые протестуют против этого безобразия - несмотря на угрозу ареста и тюремного заключения. Мы все любим своих детей. Прекратите войну", - призвал Стинг.

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Он также призвал всех, кто имеет возможность, поддержать украинцев в этой борьбе - и отправлять на склад в Польше, адресс которого указал певец у себя в профиле, продукты, лекарства, одежду - все, в чем сейчас остро нуждаются мирные жители украинских городов, которые российские оккупанты ежедневно обстреливают и бомбят.

"Помощь, отправленная на этот склад в Польше, доставляется по согласованию с ВСУ и гарантированно доходит до тех, кто больше всего в ней нуждается. На каждой коробке оставляйте описание содержимого - и напись: "Поможем Украине", - обратился к миллионной армии своих фанатов 70-летний певец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украину и украинцев, борющихся сейчас с агрессором, массово поддерживают мировые знаменитости. Среди них - Опра Уинфри, Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, Мила Кунис и Эштон Катчер, Пол Маккартни, Роберт Де Ниро, Арнольд Шварценеггер и многие другие звезды мира музыки, кино, искусства