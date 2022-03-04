Мила Кунис и Эштон Катчер поддержали Украину и пожертвуют $3 млн

Популярная американская актриса украинского происхождения Мила Кунис вместе со своим супругом, актером Эштоном Катчером записали видеообращение в поддержку украинцев. Знаменитости заявили, что собирают 30 миллионов долларов на гуманитарную поддержку Украины, а сами, в свою очередь, пожертвуют 3 миллиона долларов.

Соответствующее видео появилось на личной странице актера Эштона Катчера в Instagram. "Я, как никогда горжусь тем, что украинка вышла замуж за меня. В то время как мы являемся свидетелями мужества украинцев, мы также являемся свидетелями невообразимого бремени тех, кто выбрал безопасность", – сказал Эштон Катчер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В этот день, я как никогда горжусь тем, что я украинка. События, которые развернулись в Украине – разрушительны. В этом мире нет места для такого рода несправедливых нападений на человечество", – сказала Мила Кунис.

Видео дня

Звезды рассказали, что через портал GoFundMe, который занимается сбором средств и отправляет их на оказание гуманитарной помощи беженцам, будет принесена польза для организаций Flexport и Airbnb, активно работающим в Украине по оказанию немедленной помощи.

Первая организация доставляет гуманитарную помощь в места размещения беженцев в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове, а вторая предоставляет бесплатное краткосрочное жилье беженцам, бегущим из Украины.

"Быть с Украиной — значит поддерживать украинцев", – говорится в сообщении.