Опра Уинфри поддержала украинцев и восхитилась Зеленским: настоящий пример мужества

Известная американская телеведущая и общественный деятель Опра Уинфри опубликовала статью, в которой поддержала украинцев. Знаменитость отметила, что в восторге от мужества народа Украины, которые смогли зажечь огонь внутри людей по всему миру.

Соответствующую статью она разместила на своем сайте Oprah Daily. "Мужество украинского народа зажгло огонь в людях во всем мире, и я в их числе. Объединившись как один, чтобы сопротивляться порабощению со стороны России любыми необходимыми средствами, их живой, дышащий пример является глубоким тревожным сигналом для всех нас: мы не должны воспринимать нашу демократию как нечто само собой разумеющееся", – написала знаменитость.

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Она отметила, что пока она писала свое обращение, нашу страну продолжают обстреливать ракетами, а колонны российских войск хотят войти крупнейшие города.

"Мы наблюдаем, как простые украинцы – женщины и мужчины всех возрастов берутся за оружие, во многих случаях впервые, и должны защищаться от десятков тысяч обученных российских солдат. Мы наблюдаем, как они принимают невообразимо трудные решения остаться и сражаться или уйти — часто без мужей, братьев и отцов — чтобы спасти свои семьи от насилия, распространяющегося вокруг них", – написала Уинфри.

Также телеведущая вспомнила президента Владимира Зеленского, который, по ее словам, до недавнего времени был известен как "случайный президент Украины". Она отметила, что он оставил в восторге тех, более опытных мировых лидеров.

"Пламенная речь, которую он произнес в воскресенье перед Европейским парламентом, вызвала у многих слушателей, в том числе у его переводчика, слезы. Он не только оказался на высоте положения, но и объединил мир вокруг дела своей страны и показал нам, как выглядит настоящее, вдохновляющее лидерство", – подчеркнула Опра Уинфри.

Знаменитость поблагодарила волонтеров, лидеров бизнеса и правительства, которые вызвались помогать украинскому государству. В конце своей статьи Опра отметила, что украинский народ дает пример, того, как действовать мужественно.

"Теперь мы должны сделать так, чтобы эти уроки сохранялись, каждый день вперед, и во всем, что мы делаем", – подытожила звезда.