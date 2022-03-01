Пол Маккартни поддержал украинцев в войне с Россией: посылаю любовь и поддержку!

Известный американский поп-певец Пол Маккартни публично поддержал Украину в борьбе с российскими оккупантами. Свою позицию он показал в сети. Участник группы The Beatles опубликовал фото с концерта, который проходил в Киеве на Майдане в 2008 году.

Маккартни опубликовал в Twitter фотографию, на которой он держит в руках сине-желтый флаг. В посте певец написал призыв, который за несколько дней стал популярным в мире: I stand with Ukraine, что означает "Я поддерживаю Украину".

"Вспомним, как играли для наших друзей в Украине на Майдане Независимости в 2008 году и думаем о них в эти трудные времена. Мы посылаем им свою любовь и поддержку", – говорится в сообщении Маккартни.

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Напомним, что концерт Пола Маккартни 14 июня 2008 года считается одним из самых масштабных в истории Украины. На Майдане Незалежности в украинской столице собралось около 350 тысяч поклонников "The Beatles", а на больших экранах в центре семи крупных городов Украины трансляцию смотрели еще более 200 тысяч украинцев. 13 миллионов зрителей наблюдали за концертом на "Новом канале".

"Как хорошо сегодня на Майдане Незалежности", – говорил со сцены Маккартни. Киевляне не прекращали оваций и подпевали в унисон песни легендарных музыкантов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли обратилась к украинцам со словами поддержки из-за открытого нападения страны-оккупанта России. Она рассказала, что молится за Украину и сделает все, чтобы защитить основные права человека и беженцев.