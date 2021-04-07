Стадо коров выпустили на улицу и их реакция рассмешила очевидцев. Видео
В одном из поселков Нидерландов очевидцы засняли момент, как стадо коров выбежало на улицу после долгих месяцев пребывания в теплом помещении.
Но судя по реакции животных, им не понравились погодные условия, и они решили вернуться обратно. Соответствующий ролик один из пользователей Twitter опубликовал на своей странице (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, в кадре видно, что коровам явно надоело сидеть в четырех стенах, поэтому они с радостью вышли на улицу, но всего через несколько секунд на свежем воздухе животные поняли, что слишком холодно и поэтому обратно побежали в теплый сарай.
На видео слышно, как забавный момент повеселил окружающих людей, которые наблюдали за озябшими коровами.
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