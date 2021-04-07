Череду корів випустили на вулицю, та їхня реакція розсмішила очевидців. Відео

В одному із селищ Нідерландів очевидці зняли момент, як череда корів вибігла на вулицю після довгих місяців перебування в теплому приміщенні.

Але судячи з реакції тварин, їм не сподобалися погодні умови, і вони вирішили повернутися назад. Відповідний ролик один із користувачів Twitter опублікував на своїй сторінці (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у кадрі видно, що коровам явно набридло сидіти в чотирьох стінах, тому вони з радістю вийшли на вулицю, але всього через кілька секунд на свіжому повітрі тварини зрозуміли, що занадто холодно, і тому назад побігли в теплий сарай.

На відео чутно, як кумедний момент повеселив людей, які спостерігали за закоцюблими коровами.

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