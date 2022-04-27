Стало известно, кто заменит Алену Винницкую в программе 'Зірковий шлях'

Известная украинская певица Алена Винницкая и телеканал "Украина" прекратили сотрудничество, а это значит, что место ведущей программы "Зірковий шлях", которое экс-"виагрянка" занимала больше 5 лет, будет принадлежать другой. Даниэль Салем и его новая партнерша уже представились публике.

Теперь в эфире телеканала "Украина" будет мелькать другая певица и секс-символ отечественного шоу-бизнеса Даша Астафьева. Об этом стало известно во время общения Салема и артистки на YouTube-канале "Зірковий шлях".

Как известно, Алена Винницкая захотела попробовать себя в актерстве, поэтому решила сосредоточиться на этом направлении и не продлевать контракт с проектом. Уже 1 марта зрители должны были познакомиться с Астафьевой в роли новой ведущей, однако вторжение Росси в Украину внесло свои коррективы. Съемки были приостановлены, а выход новых выпусков требовал изменения формата.

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Уже с середины марта "Зірковий шлях" адаптировался к реалиям войны и начал выходить на YouTube-канале, а через время и в эфире канала "ИндитоTV".

27 апреля вышло интервью Даниэля Салема с Дашей Астафьевой. Неожиданно для зрителей украинский ресторатор и телезвезда предложил певице стать его соведущей.

"Я себя чувствую женщиной, которой делают предложение. Я согласна... Я с большим удовольствием буду твоей партнершей. Ты знаешь, как много проектов мы с тобой сделали вместе. Мы были плечом к плечу. В такое сложное время для меня большая честь быть твоим партнером в хороших делах. Пообещай, что мы будем рассказывать самые лучшие новости... И сплетни", – смущенно ответила вокалистка, не сдержав слез.

Отметим, на время войны Астафьева стала волонтером на кухне, где чистит картошку, моет посуду и помогает готовить обеды для украинских воинов, а Даниэль Салем вступил в ряды ТРО, а впоследствии и ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL ранее, интернет-пользователи видят Дашу Астафьеву новой героиней третьего сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Среди претенденток украинцев также есть ведущие Леся Никитюк и Оксана Марченко, мужа которой задержала СБУ. Подробнее – в нашем материале.