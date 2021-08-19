Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз

36-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон, которая третий раз вышла замуж в октябре прошлого года, во второй раз стала мамой. Ее муж, 39-летний комик Колин Жост, стал отцом впервые.

О радостном событии в жизни звездной четы сообщил журнал People, ссылаясь на информацию представителя актрисы Марселя Паризо. По его словам, Йоханссон и Жост встретились со своим первым ребенком.

Позже и сам Колин признался в Instagram, что стал отцом замечательного малыша. Он сказал, что малыша решили назвать Космо.

"Ладно, ладно, у нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его очень любим", — написал счастливый отец.

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Слухи о беременности Скарлетт Йоханссон появились еще в начале лета, когда она пропустила несколько важных пресс-ивентив "Черной вдовы". Актриса держала свою беременность в секрете, поэтому о радостном событии знали только самые близкие.

Официально беременность актрисы подтвердил ее муж лишь незадолго до родов.

Напомним

Йоханссон и Жост поженились прошлой осенью после трех лет отношений. Для знаменитости это третий брак. До этого она была замужем за актером Райаном Рейнльдсом и журналистом Роменом Дориаком.

От второго мужа, французского журналиста Ромена Дориака, актриса воспитывает шестилетнюю дочь Роуз.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Скарлетт Йоханссон заявила, что на самом деле она хотела провести интимную церемонию бракосочетания, чтобы это не выглядело так, словно "ее выбор зависел от обстоятельств".