Муж Скарлетт Йоханссон подтвердил ее вторую беременность

36-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон, которая в третий раз вышла замуж в октябре прошлого года, все-таки в ожидании второго ребенка. Радостное событие подтвердил ее супруг Колин Жост.

Во время выступления в Ridgefield Playhouse мужчина заявил: "У нас будет ребенок, это здорово". Об этом пишет издание Page Six.

До этого источники сообщали, что Йоханссон должна родить уже в скором времени. Актриса держала беременность в секрете, поэтому о радостном событии знали только самые близкие.

Напомним:

Йоханссон и Жост поженились прошлой осенью после трех лет отношений. Для знаменитости это третий брак. До этого она была замужем за актером Райаном Рейнльдсом и журналистом Роменом Дориаком.

От второго мужа, французского журналиста Ромена Дориака, актриса воспитывает шестилетнюю дочь Роуз. Жост станет отцом в первый раз.

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Коротко о знаменитости:

Скарлетт Йоханссон – американская актриса и певица. Наибольшую известность ей принесло сотрудничество с Вуди Алленом и Софией Копполой, а также роль Черной вдовы в серии фильмов кинематографической вселенной Marvel.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Скарлетт Йоханссон заявила, что на самом деле она хотела провести интимную церемонию, чтобы это не выглядело так, словно "ее выбор зависел от обстоятельств".