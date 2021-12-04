Злата Огневич – об Андрее Задворном: я люблю и готова кричать на весь мир!

Популярная украинская певица, главная героиня романтичного шоу "Холостячка-2" Злата Огневич в пятницу, 3 декабря, определила мужчину своего сердца – им стал Андрей Задворный. Она трогательно призналась мужчине в своих чувствах, заявив, что "готова кричать на весь мир" о любви.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Я вновь закрываю глаза и растворяюсь в моменте, когда сказала да. Я люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой", – написала певица (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она призналась, что это был долгожданный момент, когда она встретит мужчину своего сердца на проекте и теперь, по ее словам, это случилось.

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"Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет верю", – написала Огневич.

Отметим, что с момента публикации поста прошло восемь часов, и он уже успел набрать более 27 тысяч лайков и почти 5 тысяч комментариев. Поклонники и звездные друзья артистки написали комплименты и пожелания.

Например, победительница реалити-шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова оставила в комментариях смайлик в виде сердца, а телеведущий Григорий Решетник написал: "Злата, ты молодец, обнимаю". Также пост прокомментировал известный блогер и телеведущий Алексей Дурнев. Она написал, что "не понял", а в ответ получил от Златы смайлик в виде пальца вверх.

32-летний мужчина родом из Латвии. Он рос в семье военного и музыкального руководителя. Вскоре семья переехала в Кировоградскую область. Андрей получил образование в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого в Харькове, а после переехал в Киев. Мужчина уже был женат, и в браке у него родилась дочь по имени Кира. Сейчас Андрей не работает по специальности, а занимается предпринимательской деятельностью. Он имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10. Из увлечений у Задворного – палапланеризм, малая авиация, баскетбол, тайский бокс и дайвинг.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица, которая родилась в Мурманске. Настоящее имя "холостячки" – Инна Бордюг. Состояла в латино-бэнде а также была вокалисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. Артистка представляла Украину на "Евровидение" в 2013 году.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в пятницу, 3 декабря, состоялся финал шоу "Холостячка-2", в котором Злата Огневич выбрала победителя. За сердце "холостячки" боролись трое мужчин.