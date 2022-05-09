За день до Евровидения. Букмекеры резко изменили ставки на победителя

Уже завтра, 10 мая, в итальянском городе Турин состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2022. За день до старта вокальной битвы букмекеры изменили свои ставки на победителя.

Фаворитом, как и прежде, остается рэп-коллектив из Украины Kalush Orchestra, однако после торжественной церемонии открытия конкурса и репетиций на сцене Евровидения их шансы на победу заметно выросли. Соответствующая статистика появилась на официальном сайте Eurovision World.

Букмекеры ставят на то, что Украина в этом году завоюет первое место 48%. Это, вероятно, рекордный коэффициент от аналитиков за всю историю конкурса.

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Перед началом европейского турне и старта репетиций в Турине "золото" сулили итальянскому дуэту Mahmood и BLANCO. Сейчас их шанс на победу оценивается в 11%.

В спину итальянцам дышит популярный блогер-певец из Великобритании, которого в сети хорошо знают как кавер-исполнителя мировых хитов Сэм Райдер. Длинноволосый британец отстает от второго места, по версии букмекеров, всего на 1%.

В пятерку лидеров также вошли Швеция с коэффициентом 9% и Испания – 4%.

Где, когда и в котором часу смотреть полуфиналы и финал Евровидения-2022 – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 8 мая в Турине (Италия) прошла торжественная церемония открытия вокального конкурса Евровидение-2022. Представители из 40 стран прошлись по ковровой дорожке бирюзового цвета и еще раз презентовали свои конкурсные треки. Делегацию из Украины – рэп-коллектив Kalush Orchestra – встречали овациями.