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В Турине торжественно открыли Евровидение-2022: Kalush Orchestra встречали овациями

Анна Кравчук
Шоу
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В Турине торжественно открыли Евровидение-2022: Kalush Orchestra встречали овациями

8 мая в Турине (Италия) прошла торжественная церемония открытия вокального конкурса Евровидение-2022. Представители из 40 стран прошлись по ковровой дорожке бирюзового цвета и еще раз презентовали свои конкурсные треки. Делегацию из Украины – рэп-коллектив Kalush Orchestra – встречали овациями.

Украинские музыканты вышли на публику под сингл Stefania шестыми по счету. Именно под таким номером группа выступит в первом полуфинале Евровидения уже в этот вторник, 10 мая. Видео с церемонии транслировали на YouTube-канале конкурса.

Вокалисты встретились с еврофанами и папарацци в роскошном итальянском регионе Venaria Reale.

Kalush Orchestra для церемонии выбрали сдержанные черные образы с маленькими украинскими знаменами. Солист коллектива Олег Псюк, не изменяя традициям, появился в яркой розовой панаме. Все участники группы держали в руках сине-желтые флаги, а сопилкарь Тимофей Музычук принес на открытие свой музыкальный инструмент – талинку (флейта без пальцевых отверстий).

Видео дня
Kalush Orchestra на торжественном открытии Евровидения-2022 в Турине
Kalush Orchestra на торжественном открытии Евровидения-2022 в Турине

Ведущие грандиозного мероприятия обратились к украинцам на их родном языке: "Ласкаво просимо на пісенний конкурс Євробачення". Они отметили, что 8 мая во всем мире поздравляют мам с их международным праздником, а трек Stefania – также о маме. На это Олег Псюк посоветовал каждому зрителю сегодня включить композицию своему самому родному человеку.

Kalush Orchestra на торжественном открытии Евровидения-2022 в Турине

"Эта песня посвящалась моей маме еще очень давно… Но сегодня День матери, поэтому рекомендую всем поздравить своих матерей и включить им нашу песню", – прокомментировал рэпер.

Некоторые участники Евровидения из других стран в знак солидарности с Украиной также пришли на торжество с сине-желтыми флагами.

На торжественном открытии Евровидения-2022 в Турине конкурсанты из разных стран поддержали Украину

Где, когда и в котором часу смотреть полуфиналы и финал Евровидения-2022 – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк поделился планами коллектива после выступления на Евровидении. По его словам, все участники вернутся в Украину, потому что у них лишь временное разрешение на пребывание за границей.