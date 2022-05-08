В Турине торжественно открыли Евровидение-2022: Kalush Orchestra встречали овациями

8 мая в Турине (Италия) прошла торжественная церемония открытия вокального конкурса Евровидение-2022. Представители из 40 стран прошлись по ковровой дорожке бирюзового цвета и еще раз презентовали свои конкурсные треки. Делегацию из Украины – рэп-коллектив Kalush Orchestra – встречали овациями.

Украинские музыканты вышли на публику под сингл Stefania шестыми по счету. Именно под таким номером группа выступит в первом полуфинале Евровидения уже в этот вторник, 10 мая. Видео с церемонии транслировали на YouTube-канале конкурса.

Вокалисты встретились с еврофанами и папарацци в роскошном итальянском регионе Venaria Reale.

Kalush Orchestra для церемонии выбрали сдержанные черные образы с маленькими украинскими знаменами. Солист коллектива Олег Псюк, не изменяя традициям, появился в яркой розовой панаме. Все участники группы держали в руках сине-желтые флаги, а сопилкарь Тимофей Музычук принес на открытие свой музыкальный инструмент – талинку (флейта без пальцевых отверстий).

Видео дня

Ведущие грандиозного мероприятия обратились к украинцам на их родном языке: "Ласкаво просимо на пісенний конкурс Євробачення". Они отметили, что 8 мая во всем мире поздравляют мам с их международным праздником, а трек Stefania – также о маме. На это Олег Псюк посоветовал каждому зрителю сегодня включить композицию своему самому родному человеку.

"Эта песня посвящалась моей маме еще очень давно… Но сегодня День матери, поэтому рекомендую всем поздравить своих матерей и включить им нашу песню", – прокомментировал рэпер.

Некоторые участники Евровидения из других стран в знак солидарности с Украиной также пришли на торжество с сине-желтыми флагами.

Где, когда и в котором часу смотреть полуфиналы и финал Евровидения-2022 – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк поделился планами коллектива после выступления на Евровидении. По его словам, все участники вернутся в Украину, потому что у них лишь временное разрешение на пребывание за границей.