'Все подстроено': 'Мисс Вселенная Аргентина 2024' лишилась короны из-за критики конкурса

Участница конкурса красоты "Мисс Вселенная" Магали Бенехам, представлявшая Аргентину в 2024 году, лишилась титула. Причиной послужили ее слова во время прямой трансляции на YouTube о том, что результаты были сфальсифицированы.

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В конкурсе 30-летняя "Мисс Вселенная Аргентина 2024" заняла 12-е место. Такой результат Бенехам не устроил, сообщает New York Post.

Уроженка Кордовы резко раскритиковала победительницу "Мисс Вселенная" Викторию Кьер Тейлвиг из Дании и другую участницу, вошедшую в топ-12 красавиц, – "Мисс Пуэрто-Рико" Дженнифер Колон.

"Когда они объявили Топ-5, я увидела, как судьи странно посмотрели друг на друга", – сказала Бенехам. – Они смотрели друг на друга так, будто это означало: "Это не то, что я выбрал". Так это выглядело со стороны. И тогда я сказала себе: "Все подстроено". Результаты ежегодно подстраиваются".

Аргентинка не исключила, что ее датская соперница заблаговременно знала о своей победе. Это она аргументировала тем, что в последние три дня конкурса за девушкой везде следовали как минимум три телохранителя. Также модель раскритиковала Дженнифер Колон, заявив, что у той было "самое худшее" платье. Она отметила, что соперница из Пуэрто-Рико в последние дни неожиданно перестала с ней разговаривать.

Организаторы конкурса красоты, услышав комментарий Магали Бенехам, решили лишить ее короны. Они пояснили, что участницы должны придерживаться таких принципов, как разнообразие, инклюзивность и уважение ко всем людям вне зависимости от их происхождения, убеждений или опыта.

"Организация "Мисс Вселенная" объявляет об отзыве титула "Мисс Вселенная Аргентина" у Магали Бенехам, – сообщили в организации. – Решение принято после тщательного рассмотрения и соответствует нашему обязательству поддерживать самые высокие стандарты личного и профессионального поведения. Мы хотим подчеркнуть, что это действие предпринимается для защиты целостности организации и возможностей, которые она предоставляет женщинам по всему миру".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что что конкурс "Мисс Вселенная 2024" не обошелся без скандалов. Зрители не были согласны с результатами.

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