На 'Мисс Вселенная 2024' разгорелся первый скандал: зрители утверждают, что Дания украла победу у Таиланда. Фото красоток

Нынешний конкурс красоты "Мисс Вселенная 2024", состоявшийся 16 ноября в Мексике, не обошелся без скандалов. После оглашения результатов зрители соревнования начали утверждать, что победительница из Дании Виктория Кьер украла титул у представительницы Таиланда Сучаты Чуангсри.

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Как сообщает издание Daily Mail, такие мнения начали выражают поклонники конкурса в соцсетях. По их словам, ответы на финальные вопросы уроженки Пхукета (Таиланд) были более меткими, чем ее конкурентки.

Когда у Сучаты Чуангсри спросили, какие качества должен иметь человек, чтобы быть настоящим лидером, она ответила: "Эмпатия, потому что независимо от того, насколько ты хорош или какое образование у тебя есть, в конце концов, тебе нужна эмпатия, чтобы заботиться о своих людях".

Эти слова сильно отозвались зрителям. Поэтому когда победила Виктория Кьер, в сети начало появляться много гневных комментариев.

"Мисс Таиланд ограбили. Ее ответы на оба вопроса попали прямо в цель!"

"У Мисс Таиланд похитили корону".

"Ее победу украли. Лучший ответ".

Сучата Чуангсри, занявшая на "Мисс Вселенная 2024" четвертое место, решила принять участие в конкурсе красоты, чтобы привлечь вес к раку молочной железы. В 16 лет красавица столкнулась с этим онкологическим заболеванием и пережила сложную операцию.

Напомним, 16 ноября в Мексике прошел финал международного конкурса красоты и талантов "Мисс Вселенная 2024". Победу одержала 21-летняя представительница Дании Виктория Кьер. Отвечая на вопросы судей, девушка отметила, что не хотела бы ничего менять в своей жизни, а зрителям посоветовала "продолжать бороться... вне зависимости от того, откуда вы пришли".

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