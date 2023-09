Впервые в истории 'Голоса страны' на слепых прослушиваниях не хватило участников, но продюсеры нашли выход: кто вышел на сцену

В воскресенье, 24 сентября, состоялись последние слепые прослушивания 13-го сезона вокального шоу "Голос страны". После последнего участника оказалось, что у тренера Ивана Клименко осталось одно свободное место.

Несмотря на то, что за кулисами уже не было конкурсантов, на сцену неожиданно вышла девушка. OBOZREVATEL об этом стало известно во время просмотра эфира (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Режиссер трансляции объявил, чтобы тренеры не смотрели на сцену. Зрители отреагировали удивлением, а за кулисами зашумела "группа поддержки", состоявшая из команды проекта. Загадочная девушка спела песню Леди Гаги Always remember us this way и удивила зал своим исполнением.

Видео дня

Обернувшись, звездные тренеры были в шоке. Перед ними стояла Александра Погуляй – стейдж-директор "Голосу країни".

"Это такой шанс", – призналась Александра, на вопросы тренеров, почему она решила выйти на сцену. Девушка сказала, что "Голос страны" самый любимый из ее проектов.

"Был момент в моей жизни, когда я решила, что не хочу петь, оно мне не нужно, я хочу просто работать за кулисами", – поделилась участница. Она никогда профессионально не занималась вокалом и только в этом году пошла на занятия по пению.

Александра автоматически закрыла команду Ивана Клименко и стала последней участницей слепых прослушиваний. Впервые за всю историю шоу за кулисами не хватило участников.

Ранее OBOZREVATEL писал о баянистке Образцово-показательного оркестра ВСУ, развернувшей все четыре тренерских кресла и зажгла сцену "Голоса страны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!