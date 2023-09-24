Судьи аплодировали стоя: баянистка оркестра ВСУ зажгла на сцене 'Голосу країни-13'

Во время последних слепых прослушиваний 13-го сезона "Голосу країни" артистке Образцово-показательного оркестра ВСУ Светлане Чередниченко удалось развернуть к себе все четыре тренерских кресла. Это произошло во время четвёртого эпизода вокального шоу, съемки которого проходили в Польше.

Девушка зажгла сцену своей игрой на баяне и необычным голосом, исполнив песню Русланы "Знаю я". Она профессионально сыграла на инструменте, завоевав симпатию как зала, так и звездных судей. OBOZREVATEL об этом стало известно во время просмотра эфира (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Светлана Чередниченко родом из Киева. Выросла в семье, где никто не имел отношения к музыке, однако в 6 лет родители решили отдать дочь на баян. "Очень женственный инструмент", – шутит участница, однако именно на музыкальных занятиях Светлана открыла для себя украинскую народную музыку.

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Сейчас в свои 28 лет девушка работает артисткой Образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Украины. Она гастролирует по Украине, выступая перед военными и поднимает тем самым их боевой дух. "Когда ты смотришь в те глаза, понимаешь, что не ты их приехал поддержать, а они тебя, – признается она. – Я буду сегодня голосом воли и свободы нашей страны ".

С первых секунд своего выступления Светлане удалось очаровать судей. Услышав вокал девушки один за другим начали разворачиваться тренерские кресла, последней "сдалась" Надежда Дорофеева. Светлана энергично исполнила песню Русланы и по-настоящему зажгла сцену: зрители аплодировали стоя.

"Какая прекрасная артистка, какая артистическая, какая талантливая, как песня интересно подобрана", – прокомментировала выступление одна из тренеров Юлия Санина. Вслед за ней Надежда Дорофеева похвалила и поблагодарила Светлану за ее вклад в победу, к ней присоединились и другие судьи, которые поднялись и аплодисментами отблагодарили вокалистку-инструменталистку.

"Мы стараемся сделать для них атмосферу неповторимую, чтобы они забыли на самом деле, хоть на минуточку, хоть на происходящую секундочку и просто отдохнули", – поделилась участница о выступлениях перед военными.

Своим звездным тренером девушка выбрала Юлию Санину. Она стала предпоследней в команде солитки The Hardkiss.

Напомним, в воскресенье, 24 сентября, на телеканале "1+1" стартовал четвертый выпуск 13-го сезона вокального шоу "Голос країни". Онлайн-трансляцию можно посмотреть здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых ярких выступлениях третьего выпуска 13-го сезона "Голос країни". Одни пытались развернуть судейские кресла зажигательными хитами, другие – трогательной лирикой, а кто даже уникальным исполнением народных песен.

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