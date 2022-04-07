Возлюбленного Дорофеевой заподозрили в мошенничестве и обвинили в бегстве из страны во время войны

Нового избранника украинской певицы Нади Дорофеевой, ресторатора Михаила Кацурина, заподозрили в мошенничестве и обвинили в бегстве из страны во время войны. Он просит в соцсетях пожертвовать средства на работу его заведений, хотя сам якобы находится не в Украине.

В комментариях под сообщением Кацурина в Instagram пользователи отметили, что он даже не заплатил поварам деньги за февраль. Также люди интересуются, как ему удалось уехать из страны во время военного положения.

"Ежедневно цех Приветов готовит более 1000 порций пищи для Теробороны, Нацгвардии, больниц и гражданских. Продукты на наших складах и финансовые резервы истекли. Деньги нужны на зарплату и закупку продуктов", – написал он.

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Пользователи соцсети возмутились сообщением. Они поинтересовались, будут ли чеки на расходы, где сейчас Дорофеева и когда он выплатит зарплату работникам.

Как писал OBOZREVATEL, в середине марта Надя Дорофеева заявила, что разводится с певцом Владимиром Дантесом. Через некоторое время она "засветилась" с Михаилом Кацуриным. В сети появилась фотография, якобы сделанная в Барселоне. Кацурин в свою очередь сообщил, что разводится з женой Дашей.