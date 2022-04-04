Надя Дорофеева и Владимир Дантес разошлись еще до войны и остались "близкими друзьями". Подробности

Исполнитель и шоумен Владимир Дантес рассказал, что разорвал отношения с популярной украинской певицей Надей Дорофеевой еще до войны. Бывшие супруги решили не объявлять о разводе, а затем начались бомбардировки и "был неподходящий момент".

Дантес рассказал в шоу на Youtube "Комендантский чос", какие у него отношения с бывшей возлюбленной теперь. Кроме того, Дантес признался, что пережил кризис среднего возраста.

"Все нормально, мы дружим. Я нормально пережил разрыв. Мы общаемся и поддерживаем близкие отношения. Я считаю, что именно так должны развиваться отношения после развода", – подчеркнул он.

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Дантес рассказал, что пережил кризис и 33 год пришелся на период перемен. Он обращался к астрологам и гадалкам, что они предусмотрели его судьбу. Дорофеева и Дантес объявили о разводе 18 марта, заявив, что отношения окончательно распались в начале февраля 2022 года.

На шоу "Комендантский чос" украинские актеры собирали "донаты", все средства они обещают направить на закупку новейших бронежилетов и другого необходимого оборудования для ВСУ. Дантес сказал, кто сбросит самую большую сумму – с тем он пойдет на романтическое свидание в день победы Украины над российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские звезды "присоединились" к Андрею Хливнюку и хором спели "Ой у лузі червона калина". Настя Каменских, Оля Полякова, Джамала, Юрий Ткач, Леся Никитюк, Надя Дорофеева и другие записали клип, с места где они находятся.

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