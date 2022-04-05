Надя Дорофеева с новым парнем засветилась в Барселоне. Фото

Катерина Малай
Люди
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Надя Дорофеева с новым парнем засветилась в Барселоне. Фото

Украинская исполнительница Надя Дорофеева, которая в середине марта объявила о намерениях развестись с певцом Владимиром Дантесом, "засветилась" с известным киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. В сети всплыла фотография якобы сделанная в Барселоне.

На ней молодые люди, очень похожие на артистку и предпринимателя из Украины, обнимаются посреди улицы. Снимок на свою страницу в Twitter выложила пользовательница по имени Алиса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Автор фотографии пока остается неизвестным. Неясно также, действительно ли кадр был сделан в Испании, ведь о разрыве отношений звезды объявили во время войны.

Надя Дорофеева "засветилась" с ресторатором Михаилом Кацуриным
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Как известно, во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет не разрешается покидать страну, если они не подпадают под категорию исключений. Так, как у Михаила Кацурина 2 детей, он не может уехать по причине воспитания троих несовершеннолетних наследников.

Отсюда следует, что если на снимке действительно Надя Дорофеева с новым избранником, фото могло быть сделано либо до введения президентом Украины военного положения, либо на территории Украины после официального объявления о расставании с Владимиром Дантесом.

Стоит отметить, что на фотографии девушка с пучком на голове, который певица часто демонстрирует фанатам во время путешествий, а мужчина возле нее стоит в ярко-зеленом свитере, который поклонники ресторатора тоже уже видели не раз.

Надя Дорофеева часто завязывает пучки на голове
Михаил Кацурин имеет ярко-зеленый свитер

Также интересно, что накануне бывший избранник певицы Дантес подтвердил, что решение расстаться пара приняла еще до вторжения России в Украину, поэтому конец отношений звезд датируется не 18 марта, когда об этом узнали фанаты.

По словам исполнителя, они остались хорошими друзьями и продолжают общаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, слухи о том, что Дорофееву и Кацурина связывают романтические чувства, появились после того, как предприниматель также объявил о намерениях расстаться с женой. Больше о нем можно прочесть в материале.

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