Надя Дорофеева с новым парнем засветилась в Барселоне. Фото

Украинская исполнительница Надя Дорофеева, которая в середине марта объявила о намерениях развестись с певцом Владимиром Дантесом, "засветилась" с известным киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. В сети всплыла фотография якобы сделанная в Барселоне.

На ней молодые люди, очень похожие на артистку и предпринимателя из Украины, обнимаются посреди улицы. Снимок на свою страницу в Twitter выложила пользовательница по имени Алиса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Автор фотографии пока остается неизвестным. Неясно также, действительно ли кадр был сделан в Испании, ведь о разрыве отношений звезды объявили во время войны.

Видео дня

Как известно, во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет не разрешается покидать страну, если они не подпадают под категорию исключений. Так, как у Михаила Кацурина 2 детей, он не может уехать по причине воспитания троих несовершеннолетних наследников.

Отсюда следует, что если на снимке действительно Надя Дорофеева с новым избранником, фото могло быть сделано либо до введения президентом Украины военного положения, либо на территории Украины после официального объявления о расставании с Владимиром Дантесом.

Стоит отметить, что на фотографии девушка с пучком на голове, который певица часто демонстрирует фанатам во время путешествий, а мужчина возле нее стоит в ярко-зеленом свитере, который поклонники ресторатора тоже уже видели не раз.

Также интересно, что накануне бывший избранник певицы Дантес подтвердил, что решение расстаться пара приняла еще до вторжения России в Украину, поэтому конец отношений звезд датируется не 18 марта, когда об этом узнали фанаты.

По словам исполнителя, они остались хорошими друзьями и продолжают общаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, слухи о том, что Дорофееву и Кацурина связывают романтические чувства, появились после того, как предприниматель также объявил о намерениях расстаться с женой. Больше о нем можно прочесть в материале.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!