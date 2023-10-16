Военный хит от ветерана и эмоциональное исполнение 'Фортеці Бахмут': самые яркие номера первого полуфинала 'Голосу країни-13'

В воскресенье, 15 октября, в эфире 1+1 прошел первый полуфинал "Голосу країни-13", который впервые в истории шоу проходил в формате кроссбаттлов, то есть за прохождение в следующий этап соревновались между собой вокалисты из разных команд. Победителей вокальных поединков выбирали зрители в зале путем голосования в специальном приложении.

Участники вместе со своими тренерами выбрали мощные конкурентоспособные композиции и сумели поразить их эмоциональным или харизматичным исполнением. OBOZ.UA выбрал самые яркие, по мнению редакции, номера седьмого выпуска.

Ptashkin (Михаил Панчишин)

25-летний ветеран полномасштабной войны Михаил Панчишин, защищавший от оккупантов Ирпень, а впоследствии сражавшийся на Бахмутском направлении, спел военный хит "Біля тополі" – Enej. Эта песня в исполнении героя звучала особенно убедительно и трогательно, а потому не смогла оставить зрителей равнодушными. Интернет-пользователи в комментариях прочат Михаилу победу и благодарят его за героизм.

Видео дня

Стася Чабан

Вокалистка из команды Ивана Клименко имеет уже немалую армию поклонников. Уникальный тембр девушки и необычная подача песен не может оставить равнодушными ни одного слушателя. На кроссбаттлах участница пела мощный хит группы "Антитіла" – "Фортеця Бахмут". Это было так эмоционально, что зрители, как пишут они под видео, не могли сдержать слез.

Роман Панченко

Этот музыкант стал звездой еще задолго до участия в проекте – впервые он вышел на большую сцену в 2022 году, когда выступал вместе с культовой британской рок-группой Coldplay на их концерте в Варшаве. Роман уверенно шагает к победе и уже прошел в следующий этап, а сделал это благодаря харизматичному и талантливому исполнению песни Formidable всемирно известного бельгийского певца Stromae. Впрочем, парень несколько переделал оригинальный стиль трека и добавил свою аранжировку, что еще больше понравилось слушателям.

Ольга Щербак и Александра Ройко

Эти две талантливые вокалистки с сильными голосами стали дуэтом уже на проекте, когда тренер Иван Клименко на этапе вокальных боев предложил им продолжить путь на шоу вместе. Сочетание двух нежных, но глубоких тембров подарило слушателям интересное исполнение известной песни Oceans группы Hillsong United. И хотя дальше девушки не прошли, комментаторы под видео усыпали их выступление восхищенными комплиментами: "Магическое исполнение", "Такие разные, но такие классные вместе", "Девчонки, вы лучшие. Очень понравились".

Отметим, OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Все подробности седьмого выпуска – смотрите в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA также писал о самых ярких выступлениях на вокальных баттлах в командах Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова. Какими необычными тандемами и композициями поражали участники – узнайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!