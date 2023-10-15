Первый полуфинал 'Голосу країни-13' по новым правилам: как проходят кроссбаттлы. Онлайн-трансляция седьмого выпуска

В воскресенье, 15 октября, в эфире 1+1 стартовал седьмой выпуск шоу "Голос країни-13", съемки которого впервые в истории проекта проходили в Польше при поддержке польского вещателя TVP. Начался первый из двух полуфиналов, который в этот раз пройдет в формате кроссбаттлов. Он предполагает, что участники из разных команд будут соревноваться между собой.

Во время эфира звездный тренер будет бросать вызов другому тренеру, выставляя на сцену одного из своих подопечных. Второй этот вызов принимает и приглашает на вокальную арену участника из своей команды, который станет своему оппоненту достойным конкурентом. Конкурсанты по очереди поют заранее подготовленные песни, а победителя, который попадет в финал, выбирают зрители в зале путем голосования благодаря специальному приложению в смартфонах. OBOZ.UA следит за эфиром и ведет его текстовую онлайн-трансляцию.

Видео дня

Добавим, что на голосование у зрителей всего 30 секунд. По правилам кроссбаттлов, в прямой эфир может пройти разное количество участников из каждой команды. Украина стала третьей страной после США и Франции, которая ввела этот новый формат в шоу.

Роман Панченко (Надя Дорофеева) – Лиза Шафорост (Иван Клименко)

Начинает кроссбатлы участник из команды Нади Дорофеевой, который в 2022 году в Варшаве выступал на одной сцене с культовой британской рок-группой Coldplay, Роман Панченко. В решающем этапе он спел хит бельгийского певца, от которого, кстати, фанатеет Дорофеева, Stromae – Formidable. Звездная тренерша бросила вызов Ивану Клименко, и тот выдвинул на баттл от своей команды вокалистку, временно проживающую в Торонто, Лизу Шафорост. Она мощно исполнила трек The Kill группы Thirty Seconds to Mars.

Из всех присутствующих в зале 37 человек проголосовали за Лизу, а 85 – за Романа, поэтому именно он прошел в следующий этап – прямые эфиры.

Ольга Щербак и Александра Ройко (Иван Клименко) – Владислав Пелих (Юлия Санина)

Клименко дальше выдвинул от себя образовавшийся дуэт уже на проекте во время вокальных батлов. Девушки спели композицию Oceans группы Hillsong United. Их соперник от команды Саниной спел трек польско-американского певца Ochman – River. Парень спел эту песню, чтобы отблагодарить Польшу, куда вынужденно переехал после оккупации своего родного города в Запорожской области. Зрители отдали свои голоса.

Со счетом 28–72 победил Владислав Пелих из команды фронтвумен группы The Hardkiss.

Мария Стасюк (Юлия Санина) – Михаил Панчишин-Ptashkin (Артем Пивоваров)

Тренер Юлия Санина выдвинула от своей команды маму-одиночку, которая после развода вернулась на сцену, Марию Стасюк, а против нее Артем Пивоваров вызвал бойца ВСУ, воевавшего в Бахмуте, Михаила Панчишина. Первая участница спела композицию "Пошта" певицы Jerry Heil, а ее оппонент – военный хит "Біля тополі" Enej.

44 зрителя проголосовали за Марию Стасюк, а 83 – за Михаила Панчишина. Военный будет бороться за главную победу на проекте в прямом эфире.

Новость дополняется...

Отметим, OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию предыдущего эфира. Все подробности шестого выпуска – смотрите в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA также писал о самых ярких выступлениях на вокальных баттлах в командах Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова. Какими необычными тандемами и композициями поражали участники – узнайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!