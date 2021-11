В Польше прошел финал Red Bull BC One: в него вошла би-герл Stefani из Харькова

В Гданьске (Польша) 6 ноября прошел самый престижный чемпионат по брейкингу – 18-й мировой финал Red Bull BC One. За титул чемпиона боролись по шестнадцать лучших би-боев и би-герлс планеты. Пояса победителей получили Amir из Казахстана и Logistx из США.

В то же время, среди участников была украинка Stefani (выступала от Британии). А за сутки на Last Chance Cypher украинский брейкинг достойно представили победители нацотбора в Киеве. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на Red Bull TV, подробнее о нем читайте дальше в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По итогам Last Chance Cypher, который 4 ноября прошел среди всех национальных победителей, определяли по четыре лучших би-боя и би-герлс. Всего за последние восемь мест в финал соревновалось более 50 брейкинг-танцовщиков из разных стран. Среди них и украинцы – би-бой Kuzya и би-герл Kim.

Оба продемонстрировали свои лучшие творческие навыки, новые фишки, неожиданные комбинации и силу характера, и прошли соперников в нескольких баттлах. Но чтобы оказаться в финале, представителям украинского брейкинга не хватило всего нескольких шагов. В последнем баттле Kim уступила место би-герл Fanny из Франции, а Kuzya – би-бою Johnny Fox из Испании.

Еще одна украинка на этом мероприятии – би-герл Stefani из Харькова, переехавшая в Лондон (Британия). Она начала заниматься брейкингом в 15 лет и сейчас выступает в формате соло. Девушка вошла в топ-16 би-герлс, но далее в финале не продвинулась.

В рамках мероприятий 18-го мирового финала в Гданьске проводил мастер-классы, принял участие в дискуссионной панели и судил командные баттлы известный и уважаемый в мире украинский би-бой Intact. По его словам, после Red Bull BC One Cypher Ukraine он сам, а также Kuzya и еще несколько наших би-боев заболели "популярным вирусом" COVID-19. Intact предположил, что это в определенной степени повлияло на ребят, в частности, на их выносливость.

"Не могу сказать, что это было что-то сверхъестественное – состояние такое, как сильный грипп. Но на брейкинг повлияло. Вот выступал в кругу и чувствовал, что я уже "не той свежести", как было на украинском сайфере, когда мы с Kuzya бились в финале. Другая выносливость, немножко не хватает", – рассказал он в комментарии журналисту OBOZREVATEL.

Би-бой добавил, что у Kuzya было полторы недели на восстановление перед запланированными соревнованиями в Гданьске, и всего лишь три полноценных тренировки.

"И на баттлах сразу было заметно – это небо и земля по сравнению с тем, как он двигался на украинском сайфере и здесь. Тяжесть, недоработка каких-то моментов, суета. Плюс давление – ответственность, она была, мол, Украина же смотрит. Все это, как ни крути, повлияло на общую картину", – пояснил Intact.

Баттл би-герл Kim, который та проиграла Fanny, он назвал спорным. По его словам, девушка из Франции тоже немного "смазывала" и падала.

"Думаю, судьи отдали ей свое предпочтение из-за того, что у нее было больше легкости и какой-то непринужденности. Видимо, она не так сильно фокусировалась на победе. А у Kim было больше: "сейчас нужно выполнить, победить". Это забрало у нее силы. Но ничего страшного: у нас в брейкинге так – сегодня побеждаешь, завтра проигрываешь, а послезавтра опять побеждаешь", – подытожил Intact.

Среди парней таковым стал японец Nori. Вместе с ним в мировой финал вошли Lee (Нидерланды), Amir (Казахстан) и Johnny Fox (Испания).

Среди девушек победила Ayumi (Япония). Также право выступить в финале получили Stefani (родом из Харькова, представляла Британию), Fanny (Франция) и Vavi (Россия).

На Red Bull BC One World Final организаторами (Wildcard) были приглашены 12 юношей и девушек. К ним присоединились восемь победителей и лидеров Last Chance Cypher в обеих категориях.

Лучшие мировые би-бои и би-герлс встретились 1х1 на многофункциональной Ergo Arena в Гданьске. Чемпионат транслировался в прямом эфире на Red Bull TV и каналах Red Bull BC One в YouTube и Facebook.

Участники и судьи мирового финала Red Bull BC One 2021

Би-бои: Sunni (Британия), Wild Jerry (Беларусь), Zoopreme (Дания), Shigekix (Япония), Lagaet (Франция), Phil Wizard (Канада), Thomaz (Польша), Flea Rock (США), TawfiQ (Нидерланды), Bart (Бразилия), Xak (Испания), Gun (Россия), и уже упомянутые Nori, Lee, Amir и Johnny Fox.

Би-герлс: Sidi (Греция), Kastet (Россия), San Andrea (Франция), Yell (Южная Корея), Madmax (Бельгия), Luma (Колумбия), Paulina (Польша), Ram (Япония), Ami (Япония) , Carito (Аргентина), Logistx (США), Nadia (Россия) и упомянутые выше Ayumi, Fanny, Stefani и Vavi.

Судили мировой финал соревнований этого года трехкратный чемпион мира Red Bull BC One родом из Нидерландов – Menno, известные би-бои El Nińo (США) и Kleju (Польша), а также би-герлс Beta (США) и Sarah Bee (Франция).

Чемпионом Red Bull BC One World Final 2021 среди би-боев стал 24-летний казахстанский брейкер Amir. После 30 захватывающих баттлов с мировыми чемпионами и ветеранами брейкинга парень добрался до вершины олимпа Red Bull BC One. В финале он боролся с канадцем Phil Wizard, и стал первым казахстанцем в истории чемпионата, получившим победу в мировом турнире.

Известно, что Amir родился в Петропавловске, но сейчас проживает в России. Его путь к славе начался в далеком 2009 году, когда он присоединился к команде Predatorz, которую представляет и сейчас.

Новой чемпионкой мирового турнира по брейкингу стала приглашенная на мировой чемпионат би-герл Logistx из США. Впервые в истории соревнований жительница Штатов забрала этот пояс домой, победив россиянку Vavi. Кроме этого, 18-летняя би-герл – самая молодая девушка, которая смогла выиграть титул Red Bull BC One. На данный момент Logistx представляет команды Underground Flow, Break in MIA и входит в состав Red Bull BC One All Stars.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября в Киеве состоялся нацотбор легендарного мирового чемпионата Red Bull BC One. По итогам сражений 1х1 опытные судьи определили сильнейших брейкеров страны, которые впоследствии представили ее на финале в Польше.