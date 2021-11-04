В Польше пройдет финал Red Bull BC One: за место сразятся лучшие украинские би-бой и би-герл

Польский город Гданьск 4-6 ноября собирает лучших би-боев и би-герлс мира на одном из самых престижных соревнований 1х1 по брейкингу Red Bull BC One World Final. За билет на него сразятся и победители национального отбора в Киеве – би-бой Kuzya из Львова и би-герл Kim из столицы.

В четверг они сперва примут участие в Last Chance Cypher, по итогам которого смогут выйти в основную часть мирового финала в субботу. Украинцы будут иметь возможность поболеть за земляков онлайн, благодаря трансляции на YouTube-канале Red Bull BC One (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Это ключевое событие в хип-хоп культуре, которое способствует развитию брейкинга, уважая оригинальный формат сражений один на один. На крупнейшем международном соревновании ежегодно тысячи брейкеров из разных стран борются за возможность выступить в мировом финале.

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9 октября в Украине состоялся этап этого чемпионата – Red Bull BC One Cypher Ukraine. Десятки участников судили многократные победители международных отборов, легендарные би-бои из Red Bull All Stars – Junior (Франция), Roxrite (США) и Neguin (Бразилия). Они выбрали лучших – Kuzya и Kim.

Начиная с 2004 года Red Bull BC One провел 17 мировых финалов в крупных городах разных стран мира. В этом году мероприятие собирает город Гданьск (Польша). Соревноваться на нем будут 16 би-боев и 16 би-герлс, чтобы определить, кто будет коронован чемпионом и чемпионкой.

17 стран представлены в списке из 24 приглашенных участников. И еще по четыре би-боя и би-герлс присоединятся к составу Мирового Финала из числа национальных победителей Red Bull BC One – по итогам Last Chance Cypher, который состоится 4 ноября в Гданском Шекспировском театре. Более 50 брейкинг-танцовщиков из разных стран будут соревноваться за последние восемь мест.

Среди Wildcard'ов в 2021-м есть би-герл Stefani, которая родом из Харькова, однако на чемпионате она будет представляет Британию, где также победила в национальном отборе. Но это еще не все украинцы на Мировом Финале. В программу трехдневных активностей организаторы пригласили известного и уважаемого в мире украинского не би-боя Intact, который проведет мастер-класс, примет участие в дискуссионной панели, а также будет судить командные баттлы.

Кроме этого, среди приглашенных 12 би-боев и 12 би-герлс – действующие чемпионы B-Boy Shigekix (Япония), самый молодой победитель в истории соревнований, и B-Girl Kastet (Россия), выигравшая два чемпионских пояса подряд. Оба возвращаются в этот раз, чтобы защитить свои титулы 2020 года.

Судить Мировой Финал соревнований этого года будет трехкратный чемпион мира Red Bull BC One B-Boy Menno, родом из Нидерландов. К нему присоединятся всемирно известные би-бои El Niño (США) и Kleju (Польша), а также би-герлс Beta (США) и Sarah Bee (Франция).

Би-герл Kim представляет киевский брейкинг и женскую команду Rocking Chicks. Победительница BATTLE SCHOOL 2011 и 2013 годов. Девушка занимается брейкингом более двенадцати лет и за это время побывала на большинстве мировых баттлов. Эта красивая киевлянка и талантливая Би-герл считается одной из самых сильних, опытных и уважаемых представительниц украинского брейкинга.

Украинец Олег Кузнецов, известный в мире хип-хопа как би-бой Kuzya, в 2016 году умудрился выиграть Чемпионат Мира по брейкдансу Unbreakable Bboy Championship в Бельгии. Несколько лет он был участником BreakNuts – польско-украинской команды, состоящей из семи человек, среди которых одна девушка. В 2015-м они выиграли командные баттлы на Unbreakable, позже – Hip-Hop Kemp в Чехии, SDK. На личном счете Kuzya тоже немало наград.

Чемпионат будет транслироваться онлайн на YouTube-канале Red Bull BC One. Информация постоянно обновляется на официальном сайте события, а также на страницах Red Bull BC One в социальных сетях Instagram и Facebook/

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина стала одним из центров мирового брейкинга и в этом году к нам вернулся легендарный мировой чемпионат Red Bull BC One. В октябре именно в Киеве в битвах 1х1 определяли сильнейших танцовщиков разных стран и мира в целом.