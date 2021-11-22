В новогоднем выпуске шоу 'Маска' появится новый герой - лыжница Мышка

Во время праздничного новогоднего выпуска 31 декабря в шоу "Маска" на телеканале "Украина" появится новый герой милая Мышка на лыжах. Она станет подлинным сюрпризом для звездных экспертов и зрителей.

Маленькая героиня в ярком костюме и невероятно милыми чертами покорит сердце каждого. На сцене Мышка исполнит песню "А снег идет" из кинофильма "Карьера Димы Горина". Об этом сообщает пресс-служба ООО "Медиа Группа Украина".

Новая героиня вместо красноречивых подсказок дала звездным сыщикам только пустой конверт. Кроме того, загадочная героиня оказалась обладательницей самых длинных усов на проекте – они опускаются вплоть до пола. А в качестве праздничных аксессуаров Мышке достались лыжи и палки, украшенные блестками розового цвета.

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В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный, Gena VITER и Иво Бобул, актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, участники группы "ТНМК" , олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блоггер Олег Машуковский, шоумен JULIK, а также ведущие канала "Украина" – Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка и ХАС.