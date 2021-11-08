Актер Логай расплакался в прямом эфире "Танців з зірками". Видео

Во время 10-го прямого эфира шоу "Танці з зірками" (1+1) актер Артур Логай расплакался, когда общался со своей мамой Яной через видеозвонок. Женщина растрогалась, когда комментировала танец сына, который тот выполнил вместе с женой Евгенией, двумя сыновьями Германом и Львом, а также хореографом Анной Карелиной.

Новый выпуск программы транслировался на телеканале 1+1 в воскресенье, 7 ноября, а фрагмент с танцем актера был обнародован в YouTube. OBOZREVATEL вел трансляцию эфира, почитать которую можно по ссылке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время "семейного вечера" на шоу Логай выполнил контемп вместе с самыми родными людьми. Танец был посвящен новогодней тематике.

Видео дня

Когда номер закончился и конкурсанты стали перед судьями рядом с ведущим Юрием Горбуновым, через видеосвязь со зрителями, а также сыном и невесткой пообщалась мама Логая. Она находится в Польше и не смогла лично присутствовать в зале, чтобы поддержать семью.

Артист сказал, что последний раз виделся с мамой больше полугода назад. Яна похвалила танец и призналась, что очень скучает.

"Артур плачет... Ну все, общие слезы", – прокомментировал Горбунов то, что в тот момент происходило на шоу.

Добавим, что актер и чемпионка Украины по бальным танцам за указанное выступление получили наивысшие оценки от судей – 30 баллов. Зрители тоже поддержали пару и она будет участвовать в следующем этапе шоу.

Смотрите с 7:51 момент, когда в эфире появилась мама актера:

Коротко о звезде:

Артур Сергеевич Логай – 28-летний украинский актер театра и кино, певец и композитор. Родом из Мелитополя (Запорожская область).

В 2017 году окончил двухлетнюю киношколу Ukrainian Film school на базе киностудии Film.Ua.

Участвовал в пятом сезоне талант-шоу "X-Фактор", а также в "Танцях з зірками 2021".

Дебютировал в кино в 2018-м ролью колдуна в мистическом телесериале "Колдуньи".

Как писал OBOZREVATEL, на 10-й неделе "Танців з зірками" проект покинула пара Александра Зарицкая и Юрий Мешков.