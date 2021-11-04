Солистка KAZKA Зарицкая обвинила "Танці з зірками" в разрыве с парнем. Видео

Певица Александра Зарицкая, солистка украинской группы KAZKA, назвала причиной разрыва отношений с бывшим парнем свое участие в популярном шоу "Танці з зірками" (1+1). По словам артистки, она проводила на паркете очень много времени, кроме того, экс-бойфренд ревновал ее к партнеру по проекту, хореографу Юрию Мешкову.

Подробностями личной жизни украинка поделилась в программе "Зірковий шлях", фрагмент которой был опубликован в Instagram. "Так произошло, что парень не выдержал разлуку танцами", – сказала Зарицкая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она добавила, что экс-парень также "не был суперстрессостойким к Юре [Мешкову]". Таким образом, певица намекнула на ревность со стороны мужчины.

Личность теперь уже бывшего возлюбленного знаменитость не раскрывает, его имя неизвестно. Звезда только говорила, что парень не с шоу-бизнеса.

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Отметим: о том, что ее сердце свободно, Зарицкая впервые объявила на седьмом эфире "Танців з зірками".

А во время пятой недели проекта за кулисами Мешков признался, что певица нравится ему. Интересно, что во время выступления на предыдущем эфире пара продемонстрировала поцелуй, выполняя румбу.

Кратко о знаменитости:

Александра Зарицкая – 29-летняя украинская певица, участница шоу "Голос країни", "Х-фактор", "Танці з зірками".

Артистка родом из Харькова, долгое время жила в Одессе. Ее отец –юрист, а бабушка более 40 лет проработала судьей.

В 2017 году создала группу KAZKA вместе с певцом по имени Никита Будаш. Спустя год они выпустили первый альбом KARMA.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Зарицкая за время, проведенное на "Танцях з зірками", уже похудела на 20 килограммов.

О том, в каких отношениях певица со своим партнером Юрием Мешковым, первом впечатлении о шоу, сложностях в проекте и о том, с кем она успела подружиться, – читайте в интервью солистки KAZKA нашему изданию по ссылке.