Организаторы ''Евровидения'' представили официальный логотип и слоган конкурса: как обыграли цвета Украины

Организаторы самого масштабного песенного конкурса Европы "Евровидение" определились с главным логотипом шоу. Им стало классическое многослойное сердце в синем, желтом, розовом и фиолетовом цветах.

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Музыкальное в этом году соревнование пройдет под лозунгом "Объединенные музыкой" (United by music). В своей речи в Instagram его уже использовала канадско-украинская дирижер Кэри-Линн Уилсон (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Она вспомнила о войне в Украине, сравнив ее с музыкой. В ее аналогии, дирижерская палочка – это оружие, которое не убивает, а дарит жизнь, свободу, надежду и единение.

Организаторы показали, что стадион в Ливерпуле уже украсили логотипом "Евровидения-2023", в котором обыграли цвета украинского флага. На правах победителя прошлого года, украинская символика будет центральной идеей декораций.

Официальной презентации со всеми разъяснениями еще не было, поэтому можно только догадываться, что "Объединенные музыкой" может намекать на единство Европы в своей поддержке Украины в войне с Россией.

Кстати, Россию и Беларусь в этом году не допустят к конкурсу из-за вооруженной агрессии, однако неизвестно, смогут ли россияне голосовать за своего фаворита. Дело в том, что в 2023 году в устав конкурса внесли изменения – уже в мае голосовать разрешат из любого уголка мира независимо от того, принимает ли участие в шоу кандидат из этой страны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что чешская группа Vesna представила клип на песню My sister's crown для конкурса "Евровидение-2023", в которой раскритиковала войну в Украине. В тексте строчки прозвучали и на украинском языке.

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