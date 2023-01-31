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Организаторы "Евровидения" представили официальный логотип и слоган конкурса: как обыграли цвета Украины

Катерина Малай
Шоу
1 минута
1,1 т.
Организаторы 'Евровидения' представили официальный логотип и слоган конкурса: как обыграли цвета Украины

Организаторы самого масштабного песенного конкурса Европы "Евровидение" определились с главным логотипом шоу. Им стало классическое многослойное сердце в синем, желтом, розовом и фиолетовом цветах.

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Музыкальное в этом году соревнование пройдет под лозунгом "Объединенные музыкой" (United by music). В своей речи в Instagram его уже использовала канадско-украинская дирижер Кэри-Линн Уилсон (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Она вспомнила о войне в Украине, сравнив ее с музыкой. В ее аналогии, дирижерская палочка – это оружие, которое не убивает, а дарит жизнь, свободу, надежду и единение.

Организаторы показали, что стадион в Ливерпуле уже украсили логотипом "Евровидения-2023", в котором обыграли цвета украинского флага. На правах победителя прошлого года, украинская символика будет центральной идеей декораций.

Организаторы ''Евровидения'' представили официальный логотип и слоган конкурса: как обыграли цвета Украины

Официальной презентации со всеми разъяснениями еще не было, поэтому можно только догадываться, что "Объединенные музыкой" может намекать на единство Европы в своей поддержке Украины в войне с Россией.

Кстати, Россию и Беларусь в этом году не допустят к конкурсу из-за вооруженной агрессии, однако неизвестно, смогут ли россияне голосовать за своего фаворита. Дело в том, что в 2023 году в устав конкурса внесли изменения – уже в мае голосовать разрешат из любого уголка мира независимо от того, принимает ли участие в шоу кандидат из этой страны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что чешская группа Vesna представила клип на песню My sister's crown для конкурса "Евровидение-2023", в которой раскритиковала войну в Украине. В тексте строчки прозвучали и на украинском языке.

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