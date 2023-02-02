Организаторы Евровидения-2023 показали, какой будет сцена конкурса в Ливерпуле. Фото

В мае 2023 года в Ливерпуле, Великобритания, состоится 67-й международный песенный конкурс Евровидение, подготовка к которому идет полным ходом. Так, организаторы уже показали сцену грандиозного шоу с вращающимися мониторами, светодиодами и видеополом.

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Снимки сцены появились на официальной странице Евровидения в Instagram. Поскольку страной-победительницей прошлого года стала Украина, но не смогла принимать конкурс у себя из-за полномасштабной войны с Россией, на огромном экране на сцене расположилась надпись Eurovision с сине-желтым флагом в центре.

Как отмечается на сайте, на более чем 450 квадратных метрах сцены расположены движущиеся и вращающиеся мониторы, более 700 видеоплиток, встроенных в пол, и более 1500 метров светодиодных светильников.

В свою очередь Хулио Химед, художник-постановщик Евровидения, поделился, что во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем – "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии".

Комментаторы уже успели оценить сцену предстоящего шоу. Они отыскали в ней космические мотивы и остались в восторге от масштабов.

"Как в "Пятом элементе". Космос", "Евровидение в этом году будет огонь", "Это что-то новенькое", "Вау! Мне нравится", – оставляют интернет-пользователи под снимками.

Отметим, ранее стало известно, под каким лозунгом пройдет конкурс. Организаторы представили логотип, в котором обыграли цвета украинского флага.

Также в Ливерпуле уже состоялась жеребьевка, касавшаяся полуфиналов шоу. Организаторы определили, кто будет выступать 9 и 11 мая, а также объявили, когда смогут голосовать страны-основательницы и победитель прошлого года – Великобритания, Италия, Франция, Германия, Испания и Украина. Все подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, представлять Украину на Евровидении в этом году будет дуэт TVORСHI. Они поедут в Британию с англоязычным треком Heart of Steel, написанным под влиянием войны. По словам музыкантов, на написание композиции их вдохновила несокрушимость защитников "Азовстали".

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